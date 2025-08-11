ทะยานสู่การแข่งขัน! HAIKYU!! FLY HIGH เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว บน iOS และ Android

เตรียมพร้อมตบลูกวอลเลย์บอลให้สนั่น! Garena ประกาศเปิดตัวเกม HAIKYU!! FLY HIGH เกมการ์ดแนวกีฬาบนมือถือที่สร้างจากอนิเมะวอลเลย์บอลสุดฮิตอย่าง HAIKYU!! อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ แฟน ๆ สามารถดาวน์โหลดเกมได้แล้ววันนี้บน App Store และ Google Play เพื่อรับตัวละครสุดโปรดเข้าทีมและสัมผัสโลกแห่งวอลเลย์บอลของนักเรียนมัธยมที่ตื่นเต้นเร้าใจ
ในเกม HAIKYU!! FLY HIGH ผู้เล่นจะได้ควบคุมสนามด้วยการวางกลยุทธ์แบบเรียลไทม์พร้อมคัตซีนแอคชัน 3D สุดอลังการ เติมอรรถรสให้เต็มเปี่ยมด้วยเสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษจากอนิเมะต้นฉบับ พร้อมฟังก์ชันที่ช่วยให้สลับภาษาได้อย่างราบรื่น มอบประสบการณ์น่าดื่มด่ำในฉากประทับใจจากอนิเมะ ย้อนรำลึกเรื่องราวไปกับผู้ให้เสียงต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น อาทิ มุราเสะ อายุมุ ผู้ให้เสียงพากย์ ฮินาตะ โชโย และ อิชิคาวะ ไคโตะ ผู้ให้เสียงพากย์ คาเงยามะ โทบิโอะ หรือจะเลือกฟังเสียงพากย์ภาษาอังกฤษจากทีมพากย์เดียวกับอนิเมะเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้เช่นกัน นอกจากนี้ ตัวเกมยังมาพร้อมโหมดแนะนำการเล่นภาษาอังกฤษแบบพากย์เต็มเสียง โดย รีเบคก้า สตีเวนส์ ผู้ให้เสียงภาษาอังกฤษของ คิโยโกะ ชิมิซุ เพื่อต้อนรับผู้เล่นใหม่ที่เข้าสู่โลกของ HAIKYU!! FLY HIGH ให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างราบรื่นและอบอุ่นใจ
เพื่อเป็นการฉลองการเปิดตัวเกมทั่วโลก Garena มอบแพ็กของขวัญวันเปิดตัว ประกอบด้วย ตั๋วรับสมัคร เพชร ทอง ไอเทมฝึกฝน และ กรอบแชทฮินาตะสุดพิเศษ ฟรีสำหรับผู้เล่นทุกคนที่ดาวน์โหลดเกมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ เมื่อทำภารกิจสำเร็จ ยังสามารถปลดล็อกตัวละครยอดนิยมอย่าง สึกิชิมะ เค และ สึกะวาระ โคชิ รวมถึง กล่องเลือกผู้เล่น SSR มอบพลังให้แฟน ๆ เริ่มต้นเส้นทางทีมในฝันได้อย่างมั่นใจกับตัวละครโปรด
ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมสนุกในอีเวนต์พิเศษ อาทิ กิจกรรมเปิดตัวแคมปัส และกิจกรรมสุดยอดนกต่อ ที่จะเน้นตัวละครหลักอย่าง ฮินาตะ โชโย โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบจำกัดเวลานี้เพื่อรับ เพชร ไอเทมฝึกฝน และโอกาสรับสมัครตัวละครใหม่ การเปิดตัวเกมครั้งนี้ยังเตรียมต้อนรับการมาถึงของ "ราชาไร้เทียมทาน" อุชิจิมะ วากะโทชิ เอซเบอร์หนึ่งแห่งโรงเรียนมัธยมปลายชิราโทริซาวะ โดยสามารถเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมจำกัดเวลา "ศึกทางความคิด" ที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสแมตช์ระดับตำนานระหว่างโรงเรียนมัธยมปลายคาราสุโนะและโรงเรียนมัธยมปลายชิราโทริซาวะซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดใน HAIKYU!! ที่จะหวนกลับมาอีกครั้งในเกม HAIKYU!! FLY HIGH!
นอกเหนือจากกิจกรรมในเกม HAIKYU!! FLY HIGH แล้ว Garena ยังจัดกิจกรรมแจกของรางวัลบนช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ HAIKYU!! FLY HIGH ให้ผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษ
พร้อมที่จะทะยานไปกับ ฮินาตะ โชโย, โทบิโอะ คาเงยามะ และทีม HAIKYU!! คนอื่น ๆ แล้วหรือยัง? ดาวน์โหลด HAIKYU!! FLY HIGH ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play แล้วเตรียมพร้อมลงสนามได้เลย!