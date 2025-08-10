"ซาลาห์-แม็ค อัลลิสเตอร์" บอดโทษ "พาเลซ" ซิวโล่การกุศลครั้งแรก

ลิเวอร์พูล แชมป์พรีเมียร์ ลีก 2025 ชวดครองโล่การกุศล "คอมมูนิตี ชิลด์" หลังพ่ายดวลจุดโทษแก่ "ปราสาทเรือนแก้ว" คริสตัล พาเลซ 2-3 (ครบ 90 นาที เสมอ 2-2) ที่สนามเวมบลีย์ วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม
สาวก "เดอะ ค็อป" ส่งเสียงเฮแค่ 4 นาที ฮูโก เอกิติเก พลิกหาช่องแล้วกดลูกเรียดด้วยขวา เสียบมุมเสาไกลคมกริบ ขึ้นนำ 1-0 สกอร์เกือบไหลนาที 14 โมฮาเหม็ด ซาลาห์ เปิดทะลุถึงเสาสอง โคดี กักโป ชาร์จจ่อๆ ดีน เฮนเดอร์สัน นายทวาร ป้องกันไว้ได้
แชมป์เอฟเอ คัพ 2025 กลับสู่เกมนาที 17 จากจุดโทษ เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก กัปตันทีม สกัด อิสไมลา ซาร์ ล้มลง ฌอง ฟิลิปป์ มาเตตา สังหารตีเสมอ 1-1 ทว่าดีใจอยู่ 4 นาที เจเรมี ฟริมปง แบ็กขวา กระชากหนีตัวประกบ ชิปเหมือนเจตนาเปิด บอลย้อยข้ามมือ ดีน เฮนเดอร์สัน ตามหลัง 1-2
เริ่มครึ่งหลัง เกมรุก ทีมของ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ กดดันจน อลิสสัน เบ็คเกอร์ นายทวาร ต้องออกแรงเซฟลูกอันตรายหลายครั้ง กระทั่งนาที 77 โคดี กักโป เสียบอลแดนกลาง อดัม วอร์ตัน ตวัดจ่ายตามน้ำให้ อิสไมลา ซาร์ ยิงตีเสมอ 2-2 ครบ 90 นาที ต้องยิงจุดโทษตัดสิน
ปรากฏว่า โมฮาเหม็ด ซาลาห์, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ และ ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ 3 ผู้เล่น "หงส์แดง" สังหารพลาด ขณะที่ พาเลซ ยิงเข้าเป้า 3 จาก 5 คน จึงเอาชนะไป 3-2 ครองแชมป์คอมมูนิตี ชิลด์ ครั้งแรกของสโมสร และเป็นแชมป์หน้าใหม่ครั้งแรก ตั้งแต่ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปี 1978
รายชื่อ 11 ตัวจริง
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน, มักซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี, คริส ริชาร์ดส, ดาอิชิ คามาดะ, อดัม วอร์ตัน, ไทริค มิตเชลล์, ดาเนียล มูญอซ, ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตตา, เอเบเรชี เอเซ, อิสไมลา ซาร์
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : อลิสสัน เบ็คเกอร์, เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ก, อิบราฮิมา โคนาเต, มิลอส เคอร์เคซ, เจเรมี ฟริมปง, ฟลอเรียน เวียร์ตซ, โดมินิก โซบอสซ์ไล, เคอร์ติส โจนส์, ฮูโก เอกิติเก, โคดี กักโป, โมฮาเหม็ด ซาลาห์