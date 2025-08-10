“ฮอนด้า” สร้างตำนาน !  ส่ง “นีโม่-จิรัฎฐ์” บวกแต้มการันตีแชมป์ประวัติศาสตร์ Premier MX-1 คนแรกของไทย

“ฮอนด้า” ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยสร้างประวัติศาสตร์ ศึก FMSCT Thailand Motocross 2025 รุ่น Premier MX-1 ที่ยกระดับเทียบเท่าการแข่งขันนานาชาติ จากผลงานของยอดนักแข่งที่ได้รับการจับตามองอย่าง “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ หมายเลข 177 บิด Honda CRF450R สังกัดทีม Honda Racing Thailand Idemitsu Wannalak Motorsport ด้วยการเก็บคะแนนสะสมขาดลอยคว้าแชมป์เป็นที่แน่นอนแล้วโดยไม่ต้องลุ้นผลการแข่งขันสนามสุดท้าย ในสนามที่ 9 ดวลกันเมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่สนามศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี
“นีโม่-จิรัฎฐ์” รับมือกับความกดดันในการลุ้นแชมป์สมัยแรก บริหารการแข่งขันใน 20 นาทีและ 2 รอบสนาม เริ่มต้นการแข่งขันได้อย่างเยือกเย็นก่อนไล่แซงคู่แข่งขยับอันดับขึ้นมา คว้าท็อป 5 ได้สำเร็จ เก็บคะแนนสะสมเพิ่มเป็น 146 คะแนน ทิ้งห่างคู่ต่อสู้เป็น 26 คะแนน การันตีแชมป์ประเทศไทยแน่นอนแล้วโดยไม่ต้องลุ้นผลการแข่งขันสนามที่ 10
ขณะที่ “ยศ”ภานุพงศ์ สมสวัสดิ์ กับ Honda CRF450R หมายเลข 93 จากทีม Honda ส.จ.โก๋ WRC ชาญยนต์ Idemitsu Drtc Drirtshop เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 3 โดยมี “แซงค์” กฤษฎา จำรูญจารีต หมายเลจ 17 สังกัดทีม Honda 17 พรนุภาพ Dritshop Idemitsu Dunlop ตามมาเป็นอันดับที่ 4 ซึ่งทั้งสองคันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาโอกาสในการลุ้นแชมป์ให้ได้ ขณะที่ “โออิชิ” พัสกร ปริยวงศธร สังกัดทีม Honda Racing Thailand S Motor หมายเลข 3 เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 6 โดยทัพนักบิดฮอนด้ายังมีภารกิจในสนามสุดท้ายคือทำผลงานเพื่ออันดับที่ดีที่สุดในชิงแชมป์ประเทศไทย
ทั้งนี้ การแข่งขัน FMSCT Thailand Motocross 2025 จะปิดท้ายฤดูกาลในโปรแกรมสนามที่ 10 จะดวลความเร็วกันต่อเนื่องที่สนามศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 นี้
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH