ตะเภาแก้ว รับ 1 ล้าน หนึ่งล้านเล็ก ฟาด 5 แสน! ดับเบิลโบนัสแตกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ RWS!

ศึก RWS ประจำวันเสาร์ที่ 9 ส.ค. ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน เป็นฝ่ายเอาชนะ หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์ ไปแบบเอกฉันท์ พร้อมป้องกันแชมป์ราชดำเนิน รุ่นเวลเตอร์เวท ได้สำเร็จ
ในไฟต์นี้แม้ หนึ่งล้านเล็ก จะโดนเข่าของ ตะเภาแก้ว กระหน่ำตลอด 5 ยก แต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมแพ้ เดินบดบี้ และแลกจนหยดสุดท้าย เป็นผลให้ทาง RWS มอบโบนัสชกได้ดุเดือดไปคนละ 250,000 บาท
อย่างไรก็ตามด้วยความมันส์เหนือระดับของไฟต์นี้ “คุณแบงค์” เธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ตัดสินใจทุ่มโบนัสให้ทั้งคู่แบบคูณ 2 ส่งผลให้ หนึ่งล้านเล็ก ได้รับเงินจากไฟต์นี้ไป 500,000 บาท (ไม่รวมค่าตัว)
ขณะที่ ตะเภาแก้ว นั้นได้รับโบนัสจากชัยชนะ 500,000 บาท กับรางวัลชกดุเดือดอีก 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาทในไฟต์นี้ แบบยังไม่ร่วมค่าตัว
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ RWS มอบ “ดับเบิล โบนัส” หรือโบนัสคูณ 2 ให้กับนักมวย ซึ่งทั้งหมดก็เกิดขึ้นจากหัวใจนักสู้ของทั้ง ตะเภาแก้ว และ หนึ่งล้านเล็ก ที่ทำให้ไฟต์นี้ออกมาสนุก ดุเดือด และทำคนดูนั่งไม่ติดตลอด 5 ยก อย่างแท้จริง