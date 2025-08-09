3 นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทย ฟอร์มเจ๋ง! ทะลุชิงเหรียญทองเวิลด์เกมส์

มหกรรมกีฬา เวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ส่งนักกีฬา 7 คน ลงแข่งขันทั้งในประเภทเคเบิลเวคบอร์ด เวคเซิร์ฟ และโรลเลอร์สปอร์ต โดยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
เริ่มด้วย เวคเซิร์ฟ แข่งขันที่ Sancha Lake ในประเภท เวคสกิม หญิง "แอนนี่" แอนนิสซา ฐิตา ฟลินน์ ทำคะแนนรอบคัดเลือกเข้ามาเป็นอันดับ 2 ในฮีต 2 ทำได้ 63.33 คะแนน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันพรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 12:00 น. ขณะที่ประเภทชาย ตัวเต็งอย่าง "บีเอ็ม" ทรงกลด โจมบุญ คว้าอันดับ 1 ในฮีต 2 ทำได้ 80.00 คะแนน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันพรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 12:58 น.
ขณะที่ เคเบิลเวคบอร์ด แข่งขันที่ Sancha Lake เช่นกัน ในประเภทหญิง แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ ทำคะแนนในรอบรองชนะเลิศมาเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม 2 ได้ 58.50 คะแนน เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันพรุ่งนี้ อาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.15 น. ขณะที่ประเภทชาย "พีพี" พีรณัฐ ฟักทองอยู่ ทำคะแนนในรอบรองชนะเลิศได้ 36.20 คะแนน ไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดาย
ส่วนการแข่งขันโรลเลอร์สปอร์ต ทั้งปานเทพ รุจิเรข, ณิชกานต์ จินุพันธุ์ และศศิกานต์ คงปาน จะลงแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2568