สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ โชว์ฟอร์มแกร่ง! คว้าอันดับ 2 ที่เซปัง พร้อมนำจ่าฝูง GT3

ปิติ ภิรมย์ภักดี และ กันตศักดิ์ กุศิริ สองนักขับจากทีม สิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ โชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าอันดับที่ 2 ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ “TSS The Super Series By B-Quik 2025” สนามที่ 3 ที่สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้ทั้งคู่ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในรุ่น Supercar GT3 ต่อไป
ในการแข่งขันเรซที่ 5 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา รถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข 12 ของ ปิติ และ กันตศักดิ์ ออกสตาร์ทจากกริดที่ 2 โดย ปิติ เป็นผู้ขับในช่วงแรกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ กันตศักดิ์ ในช่วงครึ่งหลังของการแข่งขัน ซึ่ง กันตศักดิ์ สามารถไล่แซงคู่แข่งกลับมาอยู่ในอันดับ 2 ได้สำเร็จ แม้จะเผชิญแรงกดดันในช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน ก็สามารถประคองรถเข้าเส้นชัยได้อย่างไม่มีปัญหา
จากผลงานดังกล่าว ทำให้ ปิติ และ กันตศักดิ์ เก็บเพิ่ม 18 คะแนน และยังคงนำเป็นจ่าฝูงในรุ่น GT3 โดยมีคะแนนนำรถคู่แข่งจากทีม AAS Motorsport อยู่ 1 คะแนน
ทางด้านรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข 89 ของ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ คาร์โล แวน แดม ทำผลงานได้ดีในช่วงต้นเกม แต่มีปัญหาในช่วงเข้าพิททำให้เสียจังหวะไป ก่อนจะไล่ทำอันดับกลับมาจบที่อันดับ 5 และเก็บเพิ่ม 10 คะแนน ซึ่งทำให้รั้งอยู่ในอันดับที่ 5 ของตารางคะแนนสะสม
การแข่งขันเรซที่ 6 ของรายการนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคมนี้ เวลา 11.10 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อชิงชัยตำแหน่งผู้นำในรุ่น GT3 ต่อไป