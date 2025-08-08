สาวไทยฟอร์มเยี่ยมอัดอินโดฯ 3 เซตรวด เปิดหัวซีวีลีกสนามสุดท้าย

การแข่งขันวอลเลย์บอล ซี วีลีก 2025 (5th SEA Women’s V.League 2025) สนามสุดท้าย ระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.2568 ที่ประเทศเวียดนาม โดยนัดแรก ทีมสาวไทย ดีกรีแชมป์เก่า 4 สมัยติดต่อกัน พบกับ อินโดนีเซีย
เกมนี้ "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เฮดโค้ชทีมหญิง เน้นไปทางผู้เล่นสำรองมากกว่า โดย 6 คนแรก มี ศศิภาพร จันทรวิสูตร, กัตติกา แก้วพิน, ธนัชชา สุขสด, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์, กัญญารัตน์ ขุนเมือง และ พรพรรณ เกิดปราชญ์
แม้จะไม่ใช่ชุดใหญ่ แต่สาวไทยก็ทำได้ดีกว่ามากเร่งเครื่องเอาชนะไปแบบขาดลอยทั้ง 3 เซต 25-16, 25-16 และ 25-21 ประเดิมชัยชนะนัดแรกของสนามสุดท้าย โดยเกมต่อไปจะพบกับ ฟิลิปปินส์ ในวันที่ 9 ส.ค.เวลา 19.00 น.