"เอ็มโบโก" ดาวรุ่งแคนาดา ล้ม "โอซากะ" ซิวแชมป์ WTA ทัวร์ครั้งแรก

วิคตอเรีย เอ็มโบโก นักเทนนิสดาวรุ่งแคนาดา พลิกล็อกเอาชนะ นาโอมิ โอซากะ ดีกรีแชมป์ 4 แกรนด์ สแลม 2-6, 6-4, 6-1 คว้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอ ทัวร์ ครั้งแรก รายการ แคนาเดียน โอเพน ที่เมืองมอนทรีอัล วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ตามเวลาไทย
เอ็มโบโก วัย 18 ปี เขียนเทพนิยายในรอบชิงชนะเลิศระดับ WTA ทัวร์ครั้งแรก ปฏิเสธโอกาส โอซากาะ สัมผัสโทรฟีแรกนับตั้งแต่ ออสเตรเลียน โอเพน 2021 โดยบั่นทอนเรี่ยวแรงของ หวดวัย 27 ปี ที่ยังหาความคงเส้นคงวาลำบาก หลังคลอดลูกปี 2024
เอ็มโบโก ไม่ติดท็อป 300 ของโลก ช่วงเริ่มฤดูกาล 2025 และไต่ขึ้นมาถึงอันดับ 85 ของโลกสัปดาห์นี้ กระทั่งปัจจุบันเตรียมพุ่งขึ้นอันดับ 34 ของโลก
แมตช์นี้ เอ็มโบโก ลงเล่นท่ามกลางกองเชียร์ 11,000 คน เปลี่ยนเบรกพอยน์ตสำเร็จ 8 จาก 9 ครั้ง เก็บชัยชนะที่ 4 เฉพาะการเจอผู้เล่นระดับแชมป์ แกรนด์ สแลม
เอ็มโบโก เขี่ย โซเฟีย เคนิน แชมป์ออสเตรเลียน โอเพน 2020 ตกรอบ 2, โคโค่ กอฟฟ์ แชมป์เฟรนช์ โอเพน 2025 ตกรอบ 4 และเซฟ 1 แมตช์พอยน์ต เอาชนะ เอเลนา ไรบากินา แชมป์วิมเบิลดัน 2022 รอบรองชนะเลิศ
เอ็มโบโก กล่าว "มันเป็นสัปดาห์อันยอดเยี่ยมที่มอนทรีอัล ฉันขอขอบคุณ นาโอมิ สำหรับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น ฉันคอยติดตามเธอเสมอตอนฉันยังเป็นเด็ก ดังนั้นมันวิเศษมากที่ได้เล่นกับผู้เล่นที่น่าอัศจรรย์อย่างคุณ"