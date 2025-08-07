“แพตตี้” พร้อมฮึดสู้ศึก พีไอเอฟ แชมเปี้ยนชิพ ที่ลอนดอน

แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ พร้อมฮึดลงสู้ศึกพีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ รายการ “พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ” ประชันฝีมือกับทัพผู้เล่นชั้นนำของเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ที่สนามเซนทูเรียน คลับ ในเมืองเซนต์อัลยันส์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้
เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ จัดการแข่งขัน พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ ซึ่งเป็นรายการที่ 3 ของ พีไอเอฟ โกลบอล ซีรีส์ 2025 แข่งขันประเภทบุคคล ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 48 ล้าน และประเภททีม 4 คน รวม 26 ทีม ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสนเหรียญสหรัฐ หรือราว 16 ล้านบาท โดยมีนักกอล์ฟสาว 104 คน ลงชิงชัย
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ 7 ส.ค. เป็นรอบฝึกซ้อมและโปรแอม โดยมีนักกอล์ฟสาวแถวหน้าของรายการมาให้สัมภาษณ์ความพร้อมก่อนที่การแข่งขันจะเปิดฉากรอบแรกในวันรุ่งขึ้น นำโดย ชาร์ลีย์ ฮัลล์ นักกอล์ฟเจ้าถิ่นมือ 10 ของโลกชาวอังกฤษ, เซลีน บูติเยร์ มือ 17 ของโลกจากฝรั่งเศส, คาร์โลตา ซิกันดา โปรสาวมือ 24 ของโลกจากสเปน และ ปภังกร ธวัชธนกิจ มือ 41 ของโลก
ปภังกร ธวัชธนกิจ แชมป์อารามโก ซาอุดิ เลดีส์ อินเตอร์เนชันแนล เมื่อต้นปี 2024 และจบอันดับ 31 ร่วมในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว พร้อมพาทีมรั้งอันดับ 28 โดยล่าสุดเพิ่งจบการแข่งขันเมเจอร์รายการ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น ที่เวลส์ เมื่อวันอาทิตย์ เจ้าตัวกล่าวว่า “สภาพร่างกายช่วงนี้มีอาการแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อาจเป็นเพราะอายุ หรือภูมิต่ำลง จึงเป็นความท้าทายอีกเรื่องที่ปีนี้ต้องเจอ ต้องเตรียมร่างกายเพื่อการฝึกซ้อมหรือฟิตแนส เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องสู้ไปให้ได้ สำหรับสัปดาห์นี้อากาศดี สภาพสนามก็ดี ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง และส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมาแข่งที่ยุโรป”
ทังนี้ในประเภททีม ปภังกร ในฐานะกัปตันทีมธวัชธนกิจ ได้เลือก พอลลี แมค โปรสาวชาวเยอรมนี มืออันดับ 85 ของทัวร์ กับ มัว โฟเก้ มือ 36 ของทัวร์ จากสวีเดน และสุ่มได้ บลังก้า เฟอร์นานเดซ จากสเปน ร่วมทีม โดยได้พูดถึงการเล่นแบบทีมว่า “ทุกครั้งที่ได้มาเล่นรูปแบบทีมเป็นอะไรที่แตกต่างและรู้สึกชอบ ที่เลือกพอลลี่ เพราะเป็นนักกอล์ฟตีไกล สนามนี้ถ้าได้มีโอกาสทำเบอร์ดี้เยอะน่าจะได้เปรียบ ส่วนอีกสองคนก็เป็นผู้เล่นที่ดี ตื่นเต้นที่จะได้เล่นพรุ่งนี้ เกมตัวเองไปในทางที่ดี สำหรับเป้าหมายในสัปดาห์นี้ แม้ที่ผ่านมาผลงานตัวเองไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ได้แย่ รู้สึกว่าเป็นแบบกลางๆ ไม่ได้หวือหวามาก ก็ไม่ได้รู้สึกเครียด และยังมีแรงฮึดที่อยากทำให้ดีกว่านี้”
สำหรับกอล์ฟรายการ พีไอเอฟ ลอนดอน แชมเปี้ยนชิพ แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ ประเภททีมคิดคะแนนหลังจากจบรอบสองรวม 36 หลุม และผู้เล่นที่มีสกอร์รวมท็อป 60 และเสมอจะได้เข้าไปเล่นในรอบสามหรือรอบสุดท้าย เพื่อหาแชมป์ประเภทบุคคลต่อไป โดยการแข่งขันรอบแรก (8 ส.ค.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 09.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 15.45 น. ตามเวลาประเทศไทย