6 ดาวดัง RWS โปรโมทมวยไทยในศึกมวยโลก Road to Rajadamnern ที่ลิเวอร์พูล

ความสำเร็จครั้งสำคัญของมวยไทยบนเวทีโลก เมื่อรายการ Road to Rajadamnern จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ Grand Central Hall เมืองลิเวอร์พูล สังเวียนมวยชั่วคราวใจกลางอังกฤษ ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนมวยกว่า 3,000 คน ที่แห่เข้าชมอย่างล้นหลามรายการนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอความมันจากการชกชิงแชมป์ 3 รุ่นใหญ่ ได้แก่• WBC Muaythai รุ่นซูเปอร์ไลท์เวต• WMO European Title• WMO British Titleแต่ยังได้สร้างความฮือฮาอีกขั้นด้วยการเปิดตัว สปอตโฆษณาการท่องเที่ยวไทย ภายใต้โครงการ “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025” ซึ่งถ่ายทอดเสน่ห์เมืองไทยผ่านมุมมองของ 6 นักมวยไทยชื่อดังจากรายการ RWS – Rajadamnern World Series ได้แก่1. ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน2. ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน3. หนึ่งล้านเล็ก จิตรเมืองนนท์4. ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน5. ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี่6. น่ารัก เกียรติรวมพลังชัยนักมวยทั้ง 6 พาผู้ชมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศไทย ถ่ายทอดผ่านพลัง ความงดงาม และวัฒนธรรมไทยในมุมมองนักสู้ที่แฟนมวยทั่วโลกคุ้นเคย ผลลัพธ์คือเสียงปรบมือและความประทับใจจากผู้ชมชาวต่างชาติทั่วฮอลล์ที่สำคัญ แฟนมวยยังไม่ต้องรอนาน เพราะนักมวยถึง 4 คนในกลุ่มนี้ กำลังเตรียมขึ้นสังเวียนใหญ่อีกครั้งในศึก RWS เดือนสิงหาคม:• ตะเภาแก้ว vs หนึ่งล้านเล็ก ในศึกซูเปอร์ไฟต์ ชิงแชมป์ราชดำเนิน รุ่นเวลเตอร์เวต วันเสาร์ที่ 9 ส.ค.• ขุนศึกเล็ก และ ขุนศึกน้อย จะขึ้นชกในรายการถัดมา วันเสาร์ที่ 16 ส.ค.นี่คืออีกหนึ่งก้าวของมวยไทยบนเวทีโลก ที่ไม่ได้หยุดแค่ความมันในสังเวียน แต่ยังกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกอย่างเต็มภาคภูมิ