“เบอร์บาตอฟ” อดีตตำนานผีแดง ผู้จุดประกายฝันให้แฟนบอลเวียดนาม

ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ อดีตตำนานทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลับมาสร้างความตื่นตาตื่นใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนบอลเวียดนามอีกครั้งในงาน “Together we rise” (ทูเก็ตเตอร์ วี ไรส์) ที่เมืองดานัง รวมทั้งระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ อดีตนักฟุตบอล ตำนานกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมดังจากพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ชาวบัลแกเรีย ในวัย 44 ปี ได้เดินทางมาร่วมงาน “Together we rise” (ทูเก็ตเตอร์ วี ไรส์) ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และสานความฝันให้กับทุกๆ คน รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมการกุศลเพื่อช่วยเด็กๆการปรากฏตัวครั้งนี้ เป็นอีกครั้ง ที่ ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ สามารถสร้างความสุข ความประทับใจ ให้กับแฟนบอลชาวเวียดนามหลายร้อยคน ในงาน “Together we rise” (ทูเก็ตเตอร์ วี ไรส์) ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายด้านมนุษยธรรมที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของนักเตะระดับตำนานรายนี้แม้เวลาจะล่วงเลยจากยุครุ่งเรือง ของดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด แต่ภาพลักษณ์ของเบอร์บาตอฟในฐานะนักเตะผู้มีสไตล์การเล่นอันเป็นศิลปะยังคงตราตรึงในหัวใจแฟนบอล ด้วยการสัมผัสบอลที่ประณีต การควบคุมจังหวะเกมอย่างเหนือชั้น และบุคลิกสง่างามที่หาตัวจับยาก จนกลายเป็นนักเตะระดับตำนานอีกคนในงานนี้ ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในบ้านเกิด ที่ บัลแกเรีย จนก้าวไปสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่กับทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมฟุตบอลขวัญใจชาวไทย ให้กับผู้ร่วมงานจากนั้น เบอร์บาตอฟ ได้เล่าถึงเกมที่น่าจดจำ ประตูสุดประทับใจ และประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลให้กับทีมระดับโลก พร้อมเน้นถึงความผูกพันพิเศษที่เขามีกับแฟนๆ ชาวเวียดนาม แม้จะอยู่กันคนละซีกโลก แต่กำลังใจและการสนับสนุนจากแฟนๆ เหล่านี้ยังคงส่งตรงมาถึงเขาเสมอนอกจากกิจกรรมหลัก งาน “Together we rise” (ทูเก็ตเตอร์ วี ไรส์) ยังมีกิจกรรมมินิเกมสนุกๆ ที่สร้างสีสันให้กับงาน โดยมี KOL (ผู้นำทางความคิด)ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชื่อดังจากเวียดนามและไทยร่วมสร้างความบันเทิง และเชื่อมโยงแฟนบอลรุ่นใหม่เข้าสู่วงการฟุตบอลอย่างสร้างสรรค์ เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และพลังบวกอบอวลอยู่ทั่วบริเวณตลอดทั้งงานอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือกิจกรรมเตะจุดโทษเพื่อการกุศล ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเบอร์บาตอฟและแฟนๆ โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 130,000 บาท เพื่อมอบให้กับเด็กที่กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม แสดงให้เห็นถึงพลังของฟุตบอลที่สามารถเปลี่ยนความสุขให้กลายเป็นพลังแห่งการช่วยเหลือได้อย่างแท้จริงช่วงเวลาที่กินใจที่สุดของวันคือช่วงที่เบอร์บาตอฟพูดคุยและตอบคำถามกับแฟนบอลรุ่นเยาว์อย่างใกล้ชิด เขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้เดินทางตามความฝันอย่างมุ่งมั่น ความจริงใจและรอยยิ้มของเขาสามารถสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในหัวใจของแฟนๆ ทุกๆ คนปิดท้ายวันของงานนี้อย่างงดงาม ด้วยการแจกลายเซ็นจากเบอร์บาตอฟ โดยมีแฟนๆ ต่อแถวรอกันอย่างยาวเหยียด ลายเซ็นของเขาไม่ได้เป็นเพียงของที่ระลึก แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของสายใยระหว่างไอดอลกับแฟนบอล ซึ่งหลายๆ คนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การได้พบเบอร์บาตอฟตัวจริง ถือเป็นความฝันที่เป็นจริง และทำให้พวกเขาได้หวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดอย่างอบอุ่นในหัวใจงาน “Together we rise” (ทูเก็ตเตอร์ วี ไรส์) ที่เมืองดานังในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การรวมตัวของแฟนฟุตบอล แต่เป็นเวทีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ ที่ช่วยเชื่อมโยงหัวใจคนรักฟุตบอลเข้าด้วยกัน และตอกย้ำให้เห็นว่า เบอร์บาตอฟไม่เพียงเป็นตำนานในสนาม แต่ยังเป็นแบบอย่างในโลกแห่งความจริงอีกด้วย