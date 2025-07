ราชดำเนิน อาจเล็กไปสำหรับ "แดเนียล" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

แดเนียล โรดริเกวซ เดินหน้าสานต่อฟอร์มเก่งของตัวเอง ป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่น 154 ปอนด์ของเวทีราชดำเนินได้สำเร็จ หลังชนะน็อก เพื่อไทย พ.พนมพร ในยกที่ 2 อย่างสวยงาม คู่เอกศึกราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัวยอดมวยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถือเป็นหนึ่งในนักชกชาวต่างชาติที่กระดูกมวยไทยนั้นแข็งโป๊กมากที่สุดคนหนึ่ง เจ้าตัวผ่านร้อนผ่านหนาวในการขึ้นสังเวียน ณ แดนสยาม มาอย่างโชกโชน แถมฝีมือไม่ธรรมดาเสียด้วยการชกในวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะร้างสังเวียนไปนานถึง 7 เดือน แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา แดเนียล เตรียมตัวมาดีเสมอสำหรับการขึ้นชกในทุกๆ ไฟต์ การเก็บตัวที่่ค่ายซูเปอร์บอน เทรนนิ่ง แคมป์ มีความเข้มข้นสูง และทำให้นับวัน แดเนียล กระดูกมวยยิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนหลังชนะน็อก เพื่อไทย พ.พนมพร ได้อย่างหมดจดไร้ข้อกังขาในยกที่ 2 ทำให้คู่ต่อกรของเขาในรุ่น 154 ปอนด์ เวทีมวยราชดำเนิน แทบไม่เหลือตัวให้สู้แล้ว"วันนี้สามารถทำได้ตามที่พูดด้วยการน็อกเพื่อไทยในยก 2 แต่อาจจะผิดหวังนิดหน่อยที่ได้นับที่ 2 และเกมทำท่าจะจบลงแบบง่ายๆ แต่ก็ไม่สามารถปิดเกมได้แบบทันที ปล่อยให้เขาได้ออกอาวุธโต้อีกหลายชุด สำหรับ เพื่อไทย เป็นนักชกที่ดี ในอนาคตเขายังสามารถเป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่ได้" แดเนียล กล่าว"กับเพชรมรกตที่จะลดรุ่นลงมาชกกับตนนั้น มั่นใจว่าตนเหนือกว่าเพชรมรกต ยอมรับว่าเพชรมรกตเป็นนักชกที่อันตราย หากมีโอกาสได้ชกกัน มันจะเป็นไฟต์ที่ดีอีกไฟต์หนึ่ง เชื่อว่าแฟนจะมวยจะต้องไม่ผิดหวังหากการชกของตน และเพชรมรกตเกิดขึ้น ตนพร้อมจะมอบความตื่นเต้นและผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับแฟนมวยทุกครั้งที่ขึ้นชก"หลังป้องกันเข็มขัด 154 ปอนด์ไว้ได้สำเร็จ แดเนียล โรดริเกวซ ก็ถูกจับไปขายไฟต์ต่อทันที โดยคู่ชกครั้งหน้าของเขาได้แก่ เพชรมรกต ที่อดีตเคยฝึกซ้อมอยู่ค่ายเพชรยินดี แต่ปัจจุบันย้ายสังกัดไปอยู่กับบังมัดคลองตันการเผชิญหน้ากันระหว่าง เพชรมรกต กับ แดเนียล แน่นอนว่าย่อมเป็นซูเปอร์ไฟต์ที่แฟนมวยห้ามพลาด ซึ่งหากนักชกชาวสวิสรายนี้ยังปราบยอดมวยชาวไทยรายนี้ได้อีก ก็คงไม่มีใครจะสู้เขาได้แล้วในเวทีมวยราชดำเนินอย่างที่ได้จั่วหัวเอาไว้ ราชดำเนิน หรือ RWS อาจดูเล็กไปสำหรับ แดเนียล โรดริเกวซ ด้วยอายุอานามของเขาตอนนี้ คือ 26 ปี กำลังอยู่ในจุดพีคของตัวเองแบบสุดๆ ถ้าหากไร้คู่ต่อกรในสังเวียนแห่งนี้แล้ว การข้ามฟากมายังลุมพินี ในรายการ ONE อาจเป็นอีกหนึ่งความท้าทายนักมวยที่ก่อนหน้านี้ชกใน RWS เมื่อถึงจุดอิ่มตัวก็มักจะย้ายมาขึ้นสังเวียนใน ONE ลุมพินี ด้วยเหตุผลหลายอย่าง ทั้งค่าตัวที่สูงกว่า และหมดตัวสู้ในราชดำเนิน ซึ่งตัวของ แดเนียล เอง อาจอยู่ในจุดนี้น้ำหนัก 154 ปอนด์ เมื่อเทียบกับ ONE แล้ว คือรุ่นเฟเธอร์เวต 155 ปอนด์ ที่เจ้าของแชมป์โลกมวยไทย คือ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ไม่อยากจะคิดเลยว่าหาก แดเนียล ย้ายมาขึ้นชกในรายการนี้จริง การดวลกันระหว่างเขา กับ "ซ้ายดารา" คงน่าดูมิใช่น้อยแต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วในหลายๆ คน ที่้ย้ายจากการชก RWS นวมใหญ่ มาขึ้นสังเวียน ONE ลุมพินี ที่ต้องใช้นวมเล็ก แล้วไปไม่รอด หรือต้องปรับตัวกันยกใหญ่ ก็ต้องรอดูว่าแฟนหมัดมวยจะได้เห็น แดเนียล มูฟตัวเองมาในรายการที่ใหญ่ขึ้นหรือไม่