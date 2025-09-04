"แรชฟอร์ด" ซบ "บาร์ซา" แบบยืมตัว หยอดเหมือนบ้านหลังที่ 2

มาร์คัส แรชฟอร์ด ดาวยิงป้ายแดง บาร์เซโลนา หยอดรู้สึกราวกับอยู่บ้าน หลังย้ายจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แบบยืมตัว 1 ซีซัน
กองหน้าวัย 27 ปี หอบข้าวของมาค้าแข้งถิ่นคัมป์ นู ด้วยสัญญาเบื้องต้นยืมตัว 12 เดือน โดย "บาร์ซา" ถืออ็อปชันซื้อขาดราคาส 35 ล้านยูโร (ประมาณ 1,324 ล้านบาท) ปี 2026
แรชฟอร์ด กลายเป็นนักเตะชาวอังกฤษคนแรกของ ยักษ์ใหญ่แห่งแคว้นคาตาลัน นับตั้งแต่ แกรี ลินีเกอร์ ศูนย์หน้าระดับตำนาน เมื่อปี 1986
หัวหอกดีกรีทีมชาติอังกฤษ ไม่ได้ลงเล่นให้ ยูไนเต็ด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 หลังถูก รูเบน อโมริม กุนซือโปรตุกีส ตัดออกจากทีม และย้ายไป แอสตัน วิลลา แบบยืมตัว ครึ่งหลังของฤดูกาล 2024/25
แรชฟอร์ด ให้สัมภาษณ์ทางช่อง "ยูทูบ" ของสโมสร "ผมตื่นเต้นมาก ที่นี่เป็นสโมสรที่ใครๆ ใฝ่ฝัน พวกเขาคว้าดับเบิล แชมป์ (ลา ลีกา สเปน กับ โกปา เดล เรย์)"
"ผมรู้สึกราวกับอยู่บ้าน สาเหตุสำคัญที่ผมเลือกสโมสรแห่งนี้ เพราะมันเหมือนครอบครัว และเป็นสถานที่สำหรับนักเตะฝีเท้าดีพิสูจน์ตัวเอง อีกสาเหตุหนึ่ง เพราะการพูดคุยกับ ฮันซี ฟลิค (กุนซือ) น่าพอใจ ผลงานของเขาซีซันที่แล้วยอดเยี่ยมมาก คุมทีมพลังหนุ่มจบซีซันด้วยความสำเร็จ และกลับมาพรีซีซันด้วยความกระหาย"
"มันแสดงให้ผมเห็นทุกอย่างที่ผมคิดว่าผมรู้จักสโมสร และทุกอย่างที่ผมต้องการ ผมอยากเรียนรู้แนวทางของ บาร์เซโลนา แล้ว"
แชมป์เก่า ลา ลีกา สเปน และ โกปา เดล เรย์ จะรับผิดชอบค่าเหนื่อยของ แรชฟอร์ด เต็มจำนวน ตลอดสัญญายืมตัว หลังนักเตะยินยอมลดค่าจ้าง
ขณะเดียวกันการปล่อย แรชฟอร์ด ออกจากถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ยังส่งผลให้ "ปิศาจแดง" ประหยัดรายจ่าย 14-15 ล้านปอนด์ (611-654 ล้านบาท) ตลอด 12 เดือนข้างหน้า