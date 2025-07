SKECHERS ดึง “ธีรศิลป์” พรีเซนเตอร์รองเท้าฟุตบอล SKX_2 รุ่นใหม่ใน ”CTRL^ PACK”

สเก็ตเชอร์ส แบรนด์รองเท้ากีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก เดินหน้าเปิดตัว รองเท้าฟุตบอล รุ่นใหม่ SKECHERS SKX_2 ที่มาในคอลเลคชัน ”CTRL ^ PACK” สานต่อตำนานเดิมต่อจาก SKECHERS SKX_01 ที่วางจำหน่ายไปเมื่อปีที่แล้ว และ ในคอลเลคชันนี้ ก็มาพร้อมกับ SKECHERS RAZOR สีใหม่สำหรับงานเปิดตัว “CTRL^ PACK” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก น.ส.ไข่มุก นิลเศรษฐี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท สเก็ตเชอร์ส ประเทศไทย และ เวียดนาม, นายพีรรัฐ วนาเฉลิม ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กร และ น.ส.ณันทนี ประสิทธิ์จูตระกูล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมด้วย นายณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช Head of Distributor and Licensee Brands บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด และ นายณัฐพล เอื้อผาติกุล Senior Manager จาก ARI FOOTBALL ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วย SKECHERS FOOTBALL Brand Presenter คนดัง “มุ้ย ธีรศิลป์ แดงดา” นักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทย และสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดงานเปิดตัวดังกล่าวจัดขึ้นที่สนาม SUPERSTAR ARENA ลาดพร้าว 80 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรางวัลใหญ่ภายในงาน เป็น รองเท้าฟุตบอล SKECHERS SKX_2 ก่อนจะมีกิจกรรมพูดคุยถึงประสบการณ์จากการใช้งานรองเท้ารุ่นใหม่จากพิธีกรภายในงาน “ กล้า ” กล้าณรงค์ มาโชค พร้อมแขกรับเชิญพิเศษอย่าง “ มุ้ย ” ธีรศิลป์ แดงดา แบรนด์พรีเซนเตอร์ นักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทย และสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดสำหรับรองเท้า SKECHERS SKX_2 เป็นรองเท้าฟุตบอลสายคอนโทรล ที่ในครั้งนี้มาในคอลเลคชัน “CTRL^ Pack” ที่เน้นการควบคุมบอลให้แม่นยำ ภายใต้แนวคิด Comfort of a Good First Touch รองเท้าฟุตบอลที่ยืนยันแนวคิดคอนโทรล ควบคุมลูกบอล = ควบคุมเกม พร้อมด้วยเทคโนโลยีพิเศษมากมาย ทั้ง Hyper Burst Pro Sock-liner ทำให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ รองรับแรงกระแทกได้สูง และมีความทนทาน , FitKnit Upper ที่ให้ความรู้สึกเบาและยืดหยุ่น เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว ไปจนถึง PSC - Precise Strike Control ที่ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อ กับลูกฟุตบอล ทำให้ส่งบอล สัมผัสบอล และยิงประตูได้สะอาด และควบคุมได้ดีขึ้นขณะที่ SKECHERS RAZOR เป็นรองเท้าฟุตบอล สายสปีด และโดดเด่นมากในเรื่องที่มีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการความกระชับ ความรู้สึก และการสัมผัสลูกฟุตบอล ที่ยอดเยี่ยมกับ Carbon-Infused Soleplate พื้นรองเท้าชั้นนอกที่เสริมด้วยคาร์บอน ช่วยเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวที่เหนือชั้น การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาช่วยเพิ่มการตอบสนองและอัตราเร่งที่รวดเร็ว รวมถึงมี Knitted Back Quarter ส่วนหลังของรองเท้าที่ถักทอด้วยผ้าถักที่ระบายอากาศได้ดีเยี่ยมและให้การรองรับที่ยืดหยุ่น ช่วยให้เท้าเย็นสบาย แห้ง และรองรับข้อเท้าได้ดีเยี่ยมผู้ที่สนใจรองเท้าฟุตบอล SKECHERS SKX_2 และ SKECHERS RAZOR สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Supersports และ Ari Football