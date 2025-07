สีสันแห่งภาคตะวันออก! “บางกอกแอร์เวย์ส ตราด ฮาล์ฟ มาราธอน 2025” เตรียมระเบิดความมันส์

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เดินหน้าสานต่อความสนุกอย่างต่อเนื่องกับรายการแข่งขันวิ่งประจำปี “บางกอก แอร์เวย์ส บูทีค ซีรีส์ ปี 2025” (Bangkok Airways Boutique Series 2025) สนามที่ 2 ชวนนักวิ่งร่วมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษทางฝั่งตะวันออกของไทย สัมผัสกับเส้นทางเมืองตราด ที่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและหมู่เกาะขึ้นชื่อเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นด้วยผืนป่าและขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมวิถีชีวิตท้องถิ่นอันมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ในรายการ “บางกอกแอร์เวย์ส ตราด ฮาล์ฟ มาราธอน 2025” (Bangkok Airways Trat Half Marathon 2025) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16–17 สิงหาคม 2568 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด (สโมสรตราดเอฟซี) ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ https://bangkokairways.run และเฟซบุ๊ก https://facebook.com/BangkokAirways.Runการแข่งขันจัดขึ้น 4 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร มินิ มาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ กิจกรรมพิเศษสำหรับน้อง ๆ นักวิ่งตัวน้อย Kids Series ในระยะทาง 800 เมตร สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพบกับเสื้อวิ่งคอลเลกชันใหม่จาก Bangkok Airways Boutique Series 2025 ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวไทยผ่านลวดลายบนเสื้อวิ่งโดย Underhatdaddy ศิลปินอิสระผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ เนื้อผ้าใส่สบาย ระบายเหงื่อดี และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเสื้อวิ่ง 1 ตัวใช้เส้นใยพลาสติกรีไซเคิลเทียบเท่าขวดน้ำ 20 ขวด พิเศษสำหรับปี 2025! เสื้อ Finisher จาก Bangkok Airways Boutique Series by PUMA! รางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับนักวิ่งที่พิชิต ฮาล์ฟมาราธอน 21K ภายใน 4 ชั่วโมง! เสื้อสีดำสุดคลาสสิก มาพร้อมดีไซน์พิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแต่ละจังหวัดที่จัดการแข่งขันนอกจากนี้ ยังเตรียมพบกับหนุ่มหล่อสุดฮอต “มิว–ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” จะมาร่วมสร้างสีสันและเติมเต็มรอยยิ้ม พร้อมชวนเหล่านักวิ่งร่วมสัมผัสบรรยากาศสนุกสนานไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม นี้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราดมิว–ศุภศิษฏ์ ได้ออกมาเชิญชวนเหล่านักวิ่งว่า “ในวันที่ 17 สิงหาคม นี้ มิวอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมวิ่งในรายการ บางกอกแอร์เวย์ส ตราด ฮาล์ฟ มาราธอน 2025 สำหรับปีนี้มิวจะร่วมลงวิ่งด้วย ในประเภทฟันรัน 5 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ด้วยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัคร สามารถรีบสมัครกันเข้ามาได้ทางเว็บไซต์ https://bangkokairways.run แล้วมาเจอกันเยอะ ๆ นะครับ”พิเศษ! โปรโมชัน “FLY to RUN” สำหรับนักวิ่งที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์สไปยังสนามแข่งขัน ระยะเวลาเดินทาง 8 – 24 สิงหาคม 2568 รับส่วนลดบัตรโดยสารมูลค่า 500 บาท โดยสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บโปรโมชั่น www.bangkokair.com/bs2025 ทั้งนี้เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์กำหนดระยะเวลาการจองและการเดินทางเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถลงทะเบียนรับโค้ดวิ่งฟรี ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพียงส่งหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินทางอินบ็อกซ์ผ่านเฟซบุ๊ก https://facebook.com/BangkokAirways.Run ทั้งนี้ การจองตั๋วเครื่องบินขาเดียว สามารถเลือกลงทะเบียนวิ่งในระยะ 5 กม. และ 10 กม.ติดตามรายละเอียดและสมัครลงแข่งขันในสนามวิ่งจังหวัดตราด และจังหวัดสุโขทัยในสนามสุดท้าย โดยแต่ละสนามจะปิดรับสมัครล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ https://bangkokairways.run และเฟซบุ๊ก https://facebook.com/BangkokAirways.Runติดตามข่าวสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส พร้อมอัปเดตโปรโมชันสุดพิเศษ ได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/FlyBangkokAir หรือLine Official Account: @flybangkokair คลิก https://bit.ly/addfriend_pgline หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า Call Center 1771 หรือ 02-270-6699 (เวลา 08.00 น.-20.00 น.) PGLiveChat: https://bit.ly/PGLiveChatTH เว็บไซต์ www.bangkokair.com