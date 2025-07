“แบงค็อก แบงค์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์” ปี 10 ดวล 7 สนามชั้นนำ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “แบงค็อก แบงค์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์” ปีที่ 10 สำหรับนักกอล์ฟผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพร่วมแข่งขันกอล์ฟราคาพิเศษ ณ สนามกอล์ฟในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 7 สนาม ตลอดโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2568โชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานแถลงข่าวการแข่งขัน ณ สนามธนาซิตี้ คันทรี คลับ เผยว่า “ธนาคารกรุงเทพพร้อมจัด แบงค็อก แบงค์ กอล์ฟ ทัวร์นาเมนท์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟคู่กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมายาวนาน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากนักกอล์ฟผู้ถือบัตรสมัครร่วมการแข่งขันเต็มทุกสนาม”นอกจากนี้ยังมีรางวัลโฮลอินวันจากผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ BYD NEW Dolphin STD, บัตรห้องพัก dusit D2 มัลดีฟส์, บัตรโดยสารสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เส้นทางสู่มัลดีฟส์, บัตรเติมน้ำมันจาก Caltex และ ชุดเหล็ก JPX925 จาก Mizunoสำหรับผู้ถือบัตรสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามชั้นนำในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้ง 7 สนาม ดังนี้8 ส.ค. 68 - สนามเมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส12 ก.ย. 68 - สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ26 ก.ย. 68 - สนามสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ10 ต.ค. 68 - สนามเดอะ วินเทจ คลับ24 ต.ค. 68 - สนามธนาซิตี้ คันทรีคลับ7 พ.ย. 68 - สนามเดอะ อาร์จี ศาลายา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท25 ส.ค. 68 - สยามคันทรีคลับ กรุงเทพทั้งนี้ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพออกรอบตีกอล์ฟ สามารถแลกคะแนนสะสม Thank You Rewards เท่ายอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% (วันจันทร์- พฤหัสบดี แลกรับเครดิตเงินคืน 13%, วันศุกร์ - อาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%) เริ่มตั้งแต่ 15 ก.ค.– 31 ธ.ค. 68สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2568 โดยส่ง SMS สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตามวัน-เวลาที่กำหนด ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม www.bangkokbank.com/creditcard หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000