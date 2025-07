EnCo Fitness เปิดมิติใหม่แห่งการออกกำลังกาย “LesMills” โปรแกรมฟิตเนสสุดมันส์ระดับโลก

EnCo Fitness ศูนย์ออกกำลังกายแนวคิดใหม่ใจกลางศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จัดกิจกรรม “Unleashed the Power LesMills” มอบประสบการณ์ใหม่ของการออกกำลังกายที่สนุก ท้าทาย และเต็มพลัง ครั้งแรกกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโปรแกรม LesMills คลาสออกกำลังกายระดับโลกจากนิวซีแลนด์ ที่ ณ โถงอาคาร EnCo C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากสมาชิกเอนโก้ฟิตเนสและผู้ใช้บริการภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ภายในงาน สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ร่วมสนุกกับคลาสหลากหลายรูปแบบ ทั้ง BODYCOMBAT, BODYJAM ,BODYPUMP ซึ่งทุกคลาสถูกออกแบบให้เข้ากับทุกเป้าหมายสุขภาพ ผสานจังหวะดนตรี ท่าทางที่ปลอดภัย และเทคนิคการฝึกอย่างมืออาชีพ โดยมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญจาก EnCo Fitness นำทีมมอบพลังบวกและแรงบันดาลใจตลอดกิจกรรมโดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายบริการด้านฟิตเนสและสุขภาพของ EnCo ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและประสบการณ์ระดับสากล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ติดตามโปรโมชันพิเศษ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : EnCo Fitness By Power Gym หรือ Line @encofitness