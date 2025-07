“เสือแบล็ค” อินจัดคิกบ็อกซิ่ง ลั่นขอลองของแข็งอดีตแชมป์ “ฮิโรกิ”

“เสือแบล็ค ท.พราน49” มวยกะเหรี่ยงใจสู้ วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ ONE Podcast EP.17 เริ่มติดใจกติกาคิกบ็อกซิ่ง หวังอยากปะทะกับ “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) สักครั้งหากมีโอกาสหลังจากโชว์ฟอร์มประเดิมกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE ได้อย่างสวยงาม “เสือแบล็ค” กลับมามั่นใจอีกครั้ง โดยเจ้าตัวตั้งเป้าจะพัฒนาตัวเองให้สุดทาง หวังได้ประลองฝีมือกับนักชกระดับอดีตแชมป์โลกอย่าง “ฮิโรกิ” เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองบนสังเวียนระดับโลก"ผมอยากไปโชว์ศักยภาพของตัวเองให้โลกได้เห็น ถ้ามีโอกาสได้ไปชกที่ญี่ปุ่น ก็อยากเจอกับนักกีฬาระดับแชมป์โลก ONE อย่าง ฮิโรกิ เพื่อวัดกันให้รู้ไปเลยว่าฝีมือของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนในกติกานี้"“เสือแบล็ค” เพิ่งทลายกำแพงความผิดหวังจากการพ่ายแพ้ 3 ไฟต์ติดต่อกัน ด้วยการคืนฟอร์มแจ้งเกิดในกติกาคิกบ็อกซิ่ง หลังเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อปลายเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของเขาในกติกานี้บนเวที ONEชัยชนะดังกล่าวไม่เพียงปลดล็อกความกดดันที่แบกมานาน แต่ยังช่วยเรียกความมั่นใจให้กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง โดยเจ้าตัวยืนยันว่าต่อจากนี้จะเดินหน้าพัฒนาตัวเอง เพื่อวัดฝีมือกับเหล่าตัวตึงในสายคิกบ็อกซิ่งให้ได้ ต้องมารอลุ้นกันว่าเส้นทางของ “เสือแบล็ค” จะก้าวไปไกลแค่ไหนในกติกานี้