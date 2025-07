"ทาเครุ" สวนอดีตฝ่ายจัด K-1 ว่ามวย ONE ไม่ดูตัวเอง เงินไม่เคยครอบคลุมนักกีฬา

ทาเครุ เซกาวา นักมวยญี่ปุ่น ออกโรงตอบโต้ คาร์ลอส คิกุตะ อดีตฝ่ายจัด K-1 ที่ออกมาวิจารณ์การเเข่งขัน ONE Championship แบบดุเดือดคิกุตะโพสต์ลงใน X หรือ ทวิตเตอร์ส่วนตัวข้อความว่า "ปัญหาของ ONE คือข้อเท็จจริงที่อ้างอิงจากเอกสารทางการเงินและรายงานที่เผยแพร่ และการขาดดุลสะสม 530 ล้านเหรียญ สัญญาการออกอากาศที่ล้มเหลว และการจากไปอย่างต่อเนื่องของนักกีฬา ถือเป็น "การเตือนสติสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมด""ฉันเคารพต่อนักกีฬาที่กำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขา ผมจึงไม่สามารถนิ่งเฉยเพราะมันเป็นโครงสร้างการจัดการที่เอารัดเอาเปรียบนักกีฬา หากเบื้องหลังเน่าเฟะ ไม่ว่านักกีฬาจะทำงานหนักแค่ไหน พวกเขาก็จะไม่ได้รับสิ่งตอบเเทน นั่นคือเหตุผลที่ฉันคิดว่า ฉันต้องพูดมันออกมา"""เนื่องจากฉันรักอุตสาหกรรมศิลปะการต่อสู้ ฉันจึงอยากจะบอกว่า "ไม่" กับรูปแบบธุรกิจที่เป็นภาพลวงตาและการเสแสร้ง ฉันเชื่อว่านั่นคือความรับผิดชอบของคนที่รัก K-1"เรื่องนี้ร้อนถึงทาเครุที่เคยเป็นนักกีฬาของ K-1 เเต่ปัจจุบันมาชกในรายการ ONE ได้รีทวิตโพสต์ดังกล่าวเเละออกตัวเเทนโดยกล่าวว่า "ก่อนอื่นเลย โปรดให้เงินค่าชกที่เหมาะสมแก่เหล่านักสู้ K-1 ที่กำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขา รับประกันค่ารักษาพยาบาลสำหรับอาการบาดเจ็บ และปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนนักกีฬามืออาชีพ""บางครั้งนักชกต้องขึ่นสังเวียน ชกสามครั้งต่อวันในทัวร์นาเมนต์ ร่างกายบอบช้ำ เเต่พวกเขาจะได้รับเงินค่าชกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และหากพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้ารับการผ่าตัด พวกเขาจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตัวเอง พวกเขายังต้องจ่ายค่าโรงแรมก่อนการแข่งขัน ยกเว้นการแข่งขันระดับภูมิภาค""แน่นอนว่า ONE มีปัญหาอยู่บ้าง แต่เมื่อฉันเข้าร่วม ONE ฉันได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในฐานะนักกีฬาอาชีพ และได้รับเงินค่าชกที่คุ้มค่ากับการเสี่ยงชีวิต และฉันยังได้รับการรับประกันการชดเชยสำหรับอาการบาดเจ็บและค่ารักษาพยาบาลระหว่างการแข่งขัน""หากคุณสนใจนักกีฬาและอุตสาหกรรมนี้ ทำไมไม่พูดคุยกับสำนักงานใหญ่ฝ่ายบริหารของ ONE โดยตรงแทนที่จะทวีตวิจารณ์แบบนี้บนโซเชียลมีเดียล่ะ""พวกเขาไม่ควรแข่งขันกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่ควรแข่งขันกับกีฬาและความบันเทิงอื่นๆ"