PUMA คลอดชุดเยือน AC MILAN ฤดูกาลใหม่ โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์ Diavoletto ที่เปิดตัวครั้งแรกยุค 80

PUMA และ AC Milan เปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล 2025/26 อย่างเป็นทางการ มาพร้อมดีไซน์ปีศาจสุดดุดันที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเข้มข้นของทีมรอสโซเนรี ภายใต้คอนเซ็ป Can’t Keep the Devil Away หรือจิตวิญญาณของปีศาจแดงดำที่ไม่มีวันหลับใหลเสื้อแข่งรุ่นใหม่นี้คือการตีความคลาสสิกให้ทันสมัยด้วยพื้นสีขาวซึ่งเป็นสีหลักของชุดเยือนทีมมิลาน เสริมลูกเล่นด้วยแถบสีแดงดำอย่างมีมิติ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมใหม่ โดยมี “Diavoletto” หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “little devil” หรือปีศาจแดงดำน้อย อันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของสโมสร เพื่อเชื่อมโยงกับเยาวชนและคนรุ่นใหม่สัญลักษณ์ Diavoletto เปิดตัวครั้งแรกในยุค 80s หลังจากคว้าแชมป์ลีกอิตาเลี่ยน หรือสคูเด็ตโต้ 10 สมัย อันเป็นที่มาของดาวบนโลโก้ เป็นเอกลักษณ์ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุดแข่งที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ไม่ได้แค่สวมเสื้อ AC Milan แต่ยังมีจิตวิญญาณของสโมสรอยู่ในใจด้วย“ปีศาจแดงดำน้อย” ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหลงใหลและความภาคภูมิใจ เป็นเอกลักษณ์ที่แฟนบอลทั่วโลกรู้จักในทันที และในชุดเยือนใหม่นี้ PUMA ได้ปลุกความคลาสสิกให้กลับมาอีกครั้ง พร้อมเติมดีไซน์ร่วมสมัยที่เป็นการเฉลิมฉลองทั้งอดีตและอนาคตของ AC Milan ได้อย่างลงตัว พร้อมชุดแข่งที่ดุดันMarco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel ของ PUMA กล่าวว่า “ฤดูกาลนี้เราลงลึกในประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์สำคัญของ AC Milan หนึ่งในสโมสรที่มีชื่อเสียงและมีสไตล์มากที่สุดในโลก สีขาวกับชุดเยือนของ AC Milan คือของคู่กัน ซึ่งปีนี้เราอยากพลิกมุมมอง และเจาะไปที่ธีมปีศาจสุดดุดันกับสัญลักษณ์ Diavoletto ที่ช่วยเติมชีวิตใหม่ให้กับเสื้อตัวนี้ การจับคู่ระหว่างพื้นขาวกับรายละเอียดสีดำและสีแดงช่วยยกระดับเสื้อให้มีสไตล์ที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มความร้อนแรงให้สนามความดุดันแบบปีศาจอย่างแท้จริงMaikel Oettle, Chief Commercial Officer ของ AC Milan กล่าวว่า “Diavoletto ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ AC Milan การนำกลับมาคือการคารวะต่อประวัติศาสตร์ของเรา พร้อมๆ กับการส่งสารถึงแฟนบอลรอสโซเนรีรุ่นใหม่ทั่วโลก ชุดแข่งนี้ที่ PUMA ออกแบบได้อย่างสวยงาม ถ่ายทอดความหมายของการเป็นตัวแทนของสโมสรนี้ได้อย่างชัดเจน ทั้งความหลงใหล สไตล์ และจิตวิญญาณที่ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น”เสื้อเยือนนี้มีให้เลือกทั้งเวอร์ชัน Authentic สำหรับนักเตะที่ใช้ลงสนามจริง ผลิตจากผ้า ULTRAWEAVE ของ PUMA ที่บางเบา ลดแรงเสียดทาน เหมาะสำหรับการเล่นระดับสูงสุด และเวอร์ชัน Replica ที่มาในดีไซน์เดียวกันแต่ใส่สบายขึ้น เหมาะทั้งใส่ในวันแข่งหรือใส่ในชีวิตประจำวัน ทั้งสองเวอร์ชันยังใช้เทคโนโลยี dryCELL ของ PUMA ที่ช่วยระบายเหงื่อ ทำให้แฟนบอลและนักเตะรู้สึกแห้งสบายตลอดการสวมใส่เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ PUMA เสื้อเวอร์ชัน Replica ผลิตโดยใช้โครงการ RE:FIBRE ที่รีไซเคิลเศษผ้าเก่าและวัสดุโพลีเอสเตอร์ใช้แล้วมาผลิตเสื้อใหม่โดยไม่ลดคุณภาพ มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 95% ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสู่การผลิตเสื้อฟุตบอลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่น AC Milan และ PUMA ได้จัดกิจกรรมพิเศษ “เกมล่าสมบัติ” ในเมืองมิลาน ที่เชิญชวนเหล่าแฟนบอลตามหาสัญลักษณ์ปีศาจสีแดงที่กระจายอยู่ตามจุดสำคัญของเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสรในประวัติศาสตร์ โดยปลายทางคือ Bottega del Diavolo ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เข้าร่วมได้รับรางวัลเป็นของขวัญพิเศษและได้ชมเสื้อเยือนใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเรียกได้ว่าได้เปลี่ยนถนนมิลานให้เป็นการเฉลิมฉลองให้กับจิตวิญญาณรอสโซเนรีชุดเยือนใหม่นี้จะถูกสวมใส่ลงสนามครั้งแรกในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ ในเกมที่ AC Milan พบกับ Arsenal ที่ประเทศสิงคโปร์ ในทัวร์อุ่นเครื่องช่วงก่อนฤดูกาลในแถบเอเชีย-แปซิฟิกแฟนบอลชาวไทยสามารถซื้อชุดเยือนฤดูกาล 2025/26 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ PUMA.COM, ร้าน PUMA Flagship centralwOrld, ARI Football, Supersports และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตทั่วโลกติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ กิจกรรม และโปรโมชันต่างๆ ของ PUMA ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://th.puma.com เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/PUMAThailandOfficial และอินสตาแกรม: www.instagram.com/pumathailand