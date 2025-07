“ทรูวิชั่นส์” คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์ ผ่าน OTT รายเดียวในไทย !

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นพ.มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด โดย องอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท สปิน เวิร์ค จำกัด โดย ธิษัณย์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร เพื่อมอบสิทธิ์ “ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)” เป็นผู้ถ่ายทอดสดเอ็กซ์คลูซีฟเพียงรายเดียวในไทย ครอบคลุม 2 มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (9–20 ธันวาคม 2568) โดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพกระจายตามจังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (20–26 มกราคม 2569) ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพฯโดย ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ในฐานะ ผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงดิจิทัลครบวงจรของไทย จะถ่ายทอดสดฟรี ครบทุกแมตช์ ทุกประเภทกีฬา ให้คนไทยได้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้เป็นเจ้าเหรียญทองได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี หรือกล่องทรูไอดี สะท้อนความมุ่งมั่นของทรูวิชั่นส์ในการคัดสรรคอนเทนต์ที่ดีที่สุด เพื่อเติมเต็มทุกช่วงเวลาสำคัญของผู้ชม และสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า เพราะทรูวิชั่นส์เข้าใจดีว่า ทุกชัยชนะของนักกีฬาไทยคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทรูวิชั่นส์ ในฐานะ King of Sport ผู้นำคอนเทนต์กีฬาที่ครบถ้วนที่สุดในไทย เรามุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการถ่ายทอดสดสู่ระดับโลกนายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “วันนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของทรูวิชั่นส์ ในฐานะ King of Sport ผู้นำคอนเทนต์กีฬาที่ครบถ้วนที่สุดในไทย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ TrueVisions NOW ได้รับสิทธิ์เป็น OTT รายเดียวในประเทศในการถ่ายทอดสด 2 มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยเฉพาะปีนี้ ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญที่คนไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแบบใกล้ชิด ติดขอบสนาม สร้างพลังและความภาคภูมิใจร่วมกันในฐานะเจ้าภาพความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทรูวิชั่นส์ ที่พร้อมสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นนำเสนอประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ครบวงจรที่สุดในประเทศ เราต้องการให้แฟนกีฬาทุกคนไม่พลาดทุกแมตช์สำคัญ สามารถรับชมแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์ทัพนักกีฬาไทยได้อย่างใกล้ชิด ลื่นไหล และเต็มอิ่มกับทุกอารมณ์ของการแข่งขัน”และธิษัณย์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สปิน เวิร์ค จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการจัดการแข่งขันกับทรูวิชั่นส์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการถ่ายทอดพลังแห่งกีฬาซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์สู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศ ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัย บริษัท สปินเวิร์ค จำกัด รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเป็นทางการ และเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การรับชมให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมประโยชน์ให้กับทั้งแฟนกีฬา ผู้สนับสนุน และสังคมไทยโดยรวม”เตรียมตัวให้พร้อม! สำหรับ 2 มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคอาเซียน “ซีเกมส์ ครั้งที่ 33” (SEA Games 2025) และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ แบบสด ๆ ส่งตรงถึงหน้าจอคุณได้ที่ ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) วันนี้ สามารถรับชมคอนเทนต์บันเทิง และกีฬาคุณภาพ ระดับพรีเมียมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV