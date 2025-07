คาดการณ์ไฟต์ใหญ่ ONE 173 / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

หลังจากที่ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ออกมาประกาศผ่านโซเชียลมีเดียวส่วนตัว ว่าทุกอย่างลงตัวเป็นที่เรียบร้อย สำหรับศึกใหญ่หนหน้า อย่าง ONE 173 ที่จะมีขึ้น ณ อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สังเวียนเดิมที่ใช้จัดศึก ONE 172 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจริงๆ ก่อนหน้านี้ ONE 173 จะเป็นการยกพลกันไปจัดที่เมืองเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา แต่มีอุบัติเหตุเล็กน้อย คือ คู่เอก อย่าง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ต้องถอนตัวเพราะยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ ทำให้ไฟต์นี้ถูกเลื่อนออกไปจัดปีหน้า และเสียบไฟต์ที่ญี่ปุ่นมาแข่งขันกันแทน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2025ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็มีการเปิดเผยคู่เอกออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยจะเป็นการชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ เจ้าของเข็มขัดคนปัจจุบัน ปะทะกับกำปั้นเจ้าถิ่น อย่าง มาซาอากิ โนอิริ ที่ปราบ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ซิวเข็มขัดเฉพาะกาลมาครองส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นการรีแมตช์ระหว่าง อูมาร์ คาน หรือ "รุง รุง" นักชกฮีโร่ประจำชาติเซเนกัล ที่จะมารีแมตช์กับ อนาโตลี มาลีคิน นักสู้จากประเทศรัสเซีย เป็นการชิงแชมป์โลก การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวตคู่นี้ย้อนกลับไปในศึก ONE 169 ที่เวทีมวยลุมพินี กรุงเทพมหานคร เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2024 กลายเป็น "รุง รุง" ที่หักปากกาเซียทุกสำนัก อาศัยรูปร่างที่ใหญ่กว่า อาวุธหนักกว่า เอาชนะคะแนนเหนือ มาลีคิน ฉกเข็มขัดเส้นนี้ไปครอบครองแบบสุดเหลือเชื่อจริงๆนอกจาก 2 คู่ ที่จะมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกกันแล้ว ทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่ง และ MMA นักสู้ที่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าจะได้ขึ้นชกเป็นที่แน่นอน เพราะมาร่วมงานแถลงข่าว ได้แก่ ยูยะ วากามัตสึ แชมป์โลก การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต, ยูกิ โยซะ ยอดคิกบ็อกเซอร์เจ้าถิ่้น ที่เพิ่งมาเปิดตัวกับ ONE ลุมพินี ไป 1 ไฟต์เช่นเดียวกับ ทาเครุ เซกาวา ที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวแบบสุดเซอร์ไพรส์ และคาดการณ์ว่าจะได้ขึ้นชกใน ONE 173 ด้วย แต่คู่ชกนั้นยังไม่มีการเปิดเผย อาจจะเป็นการรีแมตช์ระหว่างเขา กับ รถถัง จิตรเมืองนนท์, การรีแมตช์กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 หรือพบกับคนอื่นๆ ก็ได้ในเมื่อไฟต์นี้มีการยืนยันไปแล้วว่าจะชิงเข็มขัดทั้งคิกบ็อกซิ่ง และ MMA ก็เหลือมวยไทย ที่คาดว่าน่าจะมีการชิงเข็มขัดด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงนี้่อาจจะเกากันได้ค่อนข้างยาก เพราะนักชกญี่ปุ่นชื่อดังทั้งหลาย ยังไม่ค่อยมีใครชกในกติกามวยไทยกันเท่าไหร่แฟนหมัดมวยก็อาจมองกันไปที่ นาบิล อานาน ที่อาจจะได้ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เส้นจริง กับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ที่เคยมีข่าวลือกันมาก่อนหน้านี้ หรือรีแมตช์กับ ซุปเปอร์เล็ก อีกรอบ ก็ได้ เพราะรายหลังนี่ถูกเรียกขึ้นไปพูดบนเวทีในศึก ONE ลุมพินี 113 เมื่อสัปดาห์ก่อนมาหมาดๆในขณะที่ตัวของ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ก็อาจจะได้ชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กับ บัมปารา คูยาเต ผู้ท้าชิงอันดับ 3 ในแรงกิ้งของรุ่น แต่อีกหนึ่งนักชกที่คาดว่าจะได้ขึ้นสังเวียนแน่ๆ อีกหนึ่งคน อาจจะเป็น นาดากะ โยชินาริ ที่ในไฟต์ ONE 172 เอาชนะน็อก รักษ์ เอราวัณ ได้อย่างสวยงาม ก็อาจมีสิทธิ์ได้ชิงแชมป์โลกรุ่นใหม่ อย่าง อะตอมเวต ชายนอกจากนี้ พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ป้องกันแชมป์โลกมวยไทย รุ่นสตรอว์เวต กับรุ่นน้อง อย่าง อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ที่กำลังมาแรงสุดๆ ในช่วงหลัง ซึ่งทั้งหมดที่ว่าไปนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้น ต้องรอทาง ONE ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง