ศึก F1 เรซที่ 11 ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ แย่งแชมป์เดือด ทรูวิชั่นส์ เสิร์ฟสดความมัน 27-29 มิ.ย. นี้

ทรูวิชั่นส์ จัดเต็มความมันระดับโลกของการแข่งขันความเร็ว สุดยอดมอเตอร์สปอร์ตอันดับ 1 ฟอร์มูล่า 1 เวิลด์ แชมเปียนชิพ สนามที่ 11 ส่งท้ายเดือนมิถุนายน ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ จากสนาม เรดบูลล์ ริง เซอร์กิต เมืองสปีลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย จับตาการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ที่ดุเดือดระว่างทีมแม็คลาเรน, เรดบูลล์, เมอร์ซีเดซ และเฟอร์รารี่ ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายนนี้ ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง beIN SPORTS1 (617) สตรีมรับความสนุก สุดมัน https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/ahdplr8xการแข่งขันรถยนต์สูตร 1 ชิงแชมป์โลก หรือฟอร์มูล่า วัน เวิลด์ แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2025 เริ่มต้นอย่างร้อนแรง บัลลังก์แชมป์ประเภทนักแข่งของทีม เรดบูลล์ ถูกเขย่าอย่างแรง และต่อเนื่องจากคู่แข่งทีมสำคัญอย่าง แม็คลาเรน ที่ตอนนี้ ทั้ง ออสการ์ ปิแอสทรี และ แลนโด นอร์ริส ทำคะแนนสะสมขึ้นนำไปตั้งแต่ออกสตาร์ท ส่วนคะแนนสะสมปะเภททีมผู้สร้าง ทีแม็คลาเรน เป็นแชมป์ปี 2024 ก็ยังโกยคะแนนนำเป็นที่ 1 ทำให้สนามที่ 11 ในสัปดาห์นี้ ที่ออสเตรีย ที่เป็นโฮมเรซของทีม เรดบูลล์ ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษ ว่า เรดบูลล์ เตรียมทีเด็ดอะไรเอาไว้รับมือกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งทั้ง แม็คลาเรน , เมอร์ซีเดซ, และเฟอร์รารี่สถานการณ์ล่าสุดเมื่อจบสนามที่ 10 ในรายการ แคนาเดียน กรังด์ปรีซ์ คะแนนสะสมประเภทนักแข่ง ออสการ์ ปิแอสทรี นักแข่งชาวออสเตรียนของแม็คลาเรน ยังเหนียวแน่นในตำแหน่งที่ 1 ที่ 198 คะแนน จากการชนะถึง 5 สนาม ส่วน แลนโด นอร์ริส นักแข่งชาวอังกฤษจากทีมเดียวกัน คะแนนหยุดนิ่งที่ 172 คะแนน เพราะรายการล่าสุดไม่จบการแข่งขัน อันดับ 3 แชมป์โลก 4 สมัยล่าสุด ชาวดัตช์ของทีมเรดบูลล์ แม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพน 155 คะแนน ถูกที่หนึ่งทิ้งห่างถึง 43 คะแนน ตามด้วย จอร์ส รัสเซลล์ นักแข่งมือ 1 ของทีม เมอร์ซีเดซ ชาวอังกฤษ ที่เพิ่งปลดล็อกคว้าแชมป์สนามแรก ที่แคนาดา 136 คะแนน ในขณะที่สองตัวแทนจาก เฟอร์รารี่ ชาร์ล เลอแคลร์ และ เซอร์ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัย อันดับ 5 และ 6 ตามลำดับส่วนคะแนนสะสมประเภททีม แชมป์ปี 2024 อย่างแม็คลาเรน ผลงานยังร้อนแรงในฤดูกาลนี้ โกยไปแล้ว 374 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 175 คะแนน ตามด้วย เฟอร์รารี่ 183 คะแนน และ เรดบูลล์ อันดับ 5 มี 160 คะแนน จับตาดูการแย่งชิงตำแหน่งการออกสตาร์ท และอันดับบนโพเดี้ยมของสนามที่ 11 ในศึกออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ที่เป็นโฮมเรซ ของทีมเรดบูลล์ว่าทีมใด นักแข่งคนไหนจะทำได้ดีกว่ากันTrueVisions NOW PLUS ซีรีส์สุดฟิน กีฬาสุดมัน สายซีรีส์ห้ามพลาด เชียร์สด F1 และฟุตบอลยูโรป ดูฟรีแอปดัง IQIYI สมัครเลยที่แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดีโปรแกรมการถ่ายทอดสดฟอร์มูล่า 1 เวิลด์ แชมเปียนชิพ สนามที่ 11 ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์ ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง beIN SPORTS1 (617)27 มิ.ย. รอบฝึกซ้อม 1 18.30 - 19.3027 มิ.ย. รอบฝึกซ้อม 2 22.00 - 23.0028 มิ.ย. รอบฝึกซ้อม 3 17.30 - 18.3028 มิ.ย. รอบคัดเลือก 21.00 - 22.0029 มิ.ย. รอบแข่งขัน 20.00