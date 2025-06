ก้าวสู่เวทีใหญ่! “รามาดาน – อัสลามจอน” ควงคู่คว้าสัญญา ONE

ศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา จบลงอย่างดุเดือด เร้าใจแฟนมวยทั่วโลก โดยมีสองนักสู้ ได้แก่ “รามาดาน ออนดาช” และ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” ที่โชว์ฟอร์มเข้าตาจับมือคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.3 ล้านบาท) ตีตั๋วสู่เวทีระดับโลก บรรลุเป้าหมายที่เฝ้ารอเริ่มกันที่ “รามาดาน ออนดาช” ครั้งนี้มาโชว์แลกอาวุธดุเดือดกับ “ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล” นักสู้จอมเก๋าชาวไทย แม้ทั้งคู่จะผลัดกันโดนนับแปด แต่สุดท้ายเป็นฝั่ง “รามาดาน” ที่คมกว่า ปิดเกมน็อกได้ในช่วงต้นยกสอง คว้าชัย 4 ไฟต์ติดต่อกัน“นี่คือความฝันที่ผมรอคอย การคว้าสัญญาฉบับนี้จะทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้น ผมจะซ้อมหนักขึ้น สักวันผมจะคว้าแชมป์โลก ONE มาประดับไว้บนบ่าให้ได้”ขณะที่ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” โชว์ฟอร์มดุเดือดไม่แพ้กัน เดินหน้าสาดอาวุธใส่ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ไม่ยั้ง ก่อนปิดเกมน็อกในยกสุดท้าย เก็บชัย 8 ไฟต์รวดใน ONE ลุมพินี“ผมไม่อยากเชื่อเลย 8 ไฟต์ที่รอคอยมาตลอด ในที่สุดก็สำเร็จ ขอบคุณ ONE สำหรับโอกาสนี้ ถ้าไม่มีที่นี่ ผมคงไม่ได้มายืนอยู่จุดนี้”สำหรับครั้งต่อไป ศึก ONE ลุมพินี 115 วันศุกร์ที่ 4 ก.ค.นี้ คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกภาค 4 ระหว่าง “แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์” กำปั้นขาลุย วัย 28 ปี จากลำพูน ปะทะกับ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” นักชกหมัดหนักวัยเดียวกันจากมหาสารคาม ในกติกามวยไทย 132 ป.ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “อาห์วาต กอร์ดอน” กำปั้นฟอร์มฮอต วัย 19 ปี ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา-อิสราเอล กลับมาท้าแลกเดือด “เสกสรร แฟร์เท็กซ์” นักสู้มาดกวน วัย 24 ปี จากอุดรธานี ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)