โปรแถวหน้าออลไทยแลนด์ฯ ร่วมกิจกรรม "Play with Pro 2025"

ชัพชัย นิราช, ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต, อติรุจ วินัยเจริญชัย และสหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน สี่โปรแถวหน้าของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ร่วมกิจกรรม “Play With Pro 2025” เปิดโอกาสให้ 4 นักกอล์ฟเยาวชนตัวแทนจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมออกรอบเสริมทักษะสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักกอล์ฟอาชีพ ที่สนามสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมากิจกรรม “Play With Pro 2025” เกิดจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักผู้พัฒนากอล์ฟไทย ได้แก่ สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ และ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและวางรากฐานนักกอล์ฟเยาวชนให้เติบโตไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ผ่านการฝึกซ้อมและเรียนรู้จากโปรกอล์ฟระดับแนวหน้าของประเทศสำหรับนักกอล์ฟจากสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร, อชิร ชุมชัยเวทย์, พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ และพากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ มาออกรอบกับโปรรุ่นพี่อย่าง ชัพชัย นิราช, ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต, อติรุจ วินัยเจริญชัย และ สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน ในรอบฝึกซ้อมกอล์ฟรายการ สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ ที่ สนามสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครปฐมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จทั้งในและนอกสนาม” สัมมนาเชิงสร้างสรรค์ โดยออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของนักกอล์ฟทั้งในและนอกสนาม โดยกิจกรรม “Play with Pro 2025” ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการ สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ที่สนามกอล์ฟ ระยอง กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ จังหวัดระยอง