“ซุปเปอร์บอน” รวบเข็มขัด “โนอิริ” ขึ้นป้ายคู่เอก ศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น

สิ้นสุดการคาดเดาสำหรับคู่เอกของศึกนัดหยุดโลก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย. 68 ณ สนาม อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาวไทยจะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อรวบเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ขณะที่คู่รองเป็นการชิงเข็มขัด ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ระหว่าง “อูมาร์ คาน” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “รุง รุง” (Reug Reug) เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน กับคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” อดีตแชมป์ชาวรัสเซียศึกครั้งนี้นับเป็นการกลับไปจัดที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่ 5 ของ ONE โดย “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประกาศชัดว่าต้องการจัดรายการนี้ให้เป็นอีเวนต์ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจดจำ ทั้งในแง่ของคุณภาพและความยิ่งใหญ่ในทุกด้าน“ผมตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาโตเกียวอีกครั้ง ศึก ONE 173 จะเป็นการรวมที่สุดของศิลปะการต่อสู้ไว้ในเวทีเดียว ผมเชื่อว่ารายการนี้จะทำลายทุกสถิติ และกลายเป็นอีเวนต์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ONE”เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 23 มิ.ย. ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วัน แชมเปียนชิพ องค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลก ได้จัดงานแถลงข่าวใหญ่ โดยเผยโฉม 2 คู่มวยไฮไลต์ที่จะขึ้นป้ายรายการนี้อย่างเป็นทางการคู่เอกของรายการ “ซุปเปอร์บอน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เตรียมป้องกันตำแหน่งกับ “มาซาอากิ” แชมป์โลกเฉพาะกาลชาวญี่ปุ่น ที่เพิ่งระเบิดฟอร์มเด็ดเอาชนะทีเคโอ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ได้ในศึก ONE 172 เมื่อ มี.ค. ที่ผ่านมา โดยไฟต์นี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครสมควรได้นั่งแท่นเจ้าบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียวสำหรับ “ซุปเปอร์บอน” จะเป็นการออกไปป้องกันแชมป์นอกบ้านครั้งที่ 3 ใน ONE หลังจากที่ 2 ครั้งก่อนหน้านี้เขากวาดชัยชนะได้ทั้งหมด ซึ่งเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าจะสยบเจ้าถิ่นให้ได้“ไฟต์นี้คือบทพิสูจน์ว่าผมคือนักสู้ระดับสูงอย่างแท้จริง และในฐานะแชมป์โลก ผมจะแพ้ไม่ได้ในไฟต์นี้ เพราะผมต้องการรีแมตช์กับ ตะวันฉาย อีกครั้ง แม้ มาซาอากิ จะมีประสบการณ์สูงในกติกาคิกบ็อกซิ่งและเอาชนะ ตะวันฉาย มาได้ แต่เมื่อต้องมาเจอกับผม มันต่างกัน เพราะผมถนัดกติกานี้ และจะเป็นที่สุดในเวทีนี้”ด้าน “มาซาอากิ” ในฐานะเจ้าถิ่น เผยความรู้สึกว่าไฟต์นี้คือโอกาสที่เฝ้ารอมานาน พร้อมกล่าวถึงคู่ต่อสู้ว่า“ซุปเปอร์บอน เป็นนักสู้ระดับสูง ผมคิดว่าเขาอาจจะสู้ได้สูสี หรืออาจแข็งแกร่งกว่า ตะวันฉาย ด้วยซ้ำ ผมรู้สึกตื่นเต้นและยินดีมากที่ได้เจอกับเขา ขอบคุณทุกคนที่มอบโอกาสให้ผมได้ชิงเข็มขัดครั้งนี้ครับ”ส่วนคู่รอง “รุง รุง” อูมาร์ คาน แชมป์โลกคนปัจจุบัน ได้คิวป้องกันตำแหน่งครั้งแรกในไฟต์รีแมตช์ชิงบัลลังก์ ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต กับ “อนาโตลี มาลีคิน” อดีตเจ้าของเข็มขัดชาวรัสเซีย ซึ่งทั้งคู่เคยปะทะกันมาแล้วในศึก ONE 169 เมื่อ พ.ย. 67 โดยในวันนั้น “อูมาร์” เป็นฝ่ายคว้าชัยแบบไม่เอกฉันท์ ขึ้นนั่งแท่นแชมป์โลกคนใหม่ของรุ่นนี้โดย “รุง รุง” มั่นใจว่าเข็มขัดจะยังอยู่ที่เดิมและประกาศกร้าวว่า“ไฟต์ที่แล้วผมใช้พลังแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ และเอาชนะได้จอมน็อกเอาต์อย่าง อนาโตลี ได้ ครั้งนี้ทุกคนจะได้เห็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของผม และจะปิดเกมตั้งแต่ยกแรกให้ได้”ขณะที่ “อนาโตลี” มั่นใจไม่แพ้กันว่าจะสามารถทวงเข็มขัดคืน“ครั้งก่อนไม่จบด้วยน็อกเอาต์ เพราะเขาดูเหมือนจะมาเต้นรำมากกว่ามาสู้จริง ไฟต์นี้ผมกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิม และจะน็อกเขาได้แน่นอน”แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึก ONE 173 ล่วงหน้าราคาพิเศษได้แล้ววันนี้ก่อนหมดสิทธิ์! ซื้อก่อน ได้จับจองที่นั่งก่อนใคร! โดยจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรทั่วไปในราคาปกติผ่านทาง ePlus ในวันเสาร์ที่ 5 ก.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป