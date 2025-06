“รร.ท่าข้ามพิทยาคม” ผงาดแชมป์ประเทศไทย คว้าถ้วย “บาสเกตบอล 3X3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” สมัยแรก

“รร.ท่าข้ามพิทยาคม” ซิวถ้วยแชมป์สมัยแรก “บาสเกตบอล 3X3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” เอาชนะ “รร.บัวหลวงวิทยาคม A” ด้วยสกอร์ 10-7 ด้าน “รร.เบญจมราชานุสรณ์” และ “รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ C” กอดคอครองอันดับ 3 ร่วม และแฟนกีฬาเฮต่อเนื่อง ช่อง 7HD เตรียมเปิดศึก “วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง แชมป์กีฬา 7HD 2025” เจอกัน กรกฏาคมนี้ช่อง 7HD เปิดเวทีการแข่งขันกีฬา สานฝันนักเรียนและเยาวชน ในการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและทีมชาติ มากว่า 2 ทศวรรษ และปีนี้เปิดโอกาสพิเศษอย่างต่อเนื่อง จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเต็มให้สุด กับการจัด 4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025 ประเดิมชนิดกีฬาแรกด้วยการแข่งขัน บาสเกตบอล 3X3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 หลังเดินทางเฟ้นหา แชมป์กีฬา 7HD สนามนี้มีแต่ตัวตึง ! ทั่วประเทศ จนได้แชมป์ภาคและรองแชมป์ จาก 4 ภาค เพื่อให้ได้ 8 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชัยในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ที่สำคัญการแข่งขันรายการนี้ ได้รับการรับรองจาก FIBA โดยจะมีการเก็บ Ranking ในเว็บไซต์ https://fiba3x3.com อีกด้วยโดยการแข่งขัน บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2568 บรรยากาศใน BLOCK I สยามสแควร์สุดคึกคัก มีกองเชียร์ยกทัพมาเชียร์กรี๊ดทีมขวัญใจกันแน่น เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า 8 ทีมสุดท้ายมาประชันความแม่นแบบไม่มียอมกัน เพื่อทะลุเข้าไปสู่การชิงแชมป์ประเทศไทย นอกจากแฟนกีฬาจะได้สัมผัสกับเกมการแข่งขันสุดดุเดือดแล้ว ภายในงานยังได้สนุกสนานไปกับบาสเกตบอลนัดพิเศษของนักแสดงช่อง 7HD โดนัท-ภัทรพลฒ์, ไต้ฝุ่น-ตากเพชร, ดีแลนด์-เดโชชัย, กาย-กันตเมศฐ์ มาในนามทีม QUAD STAR ประชันกับทีม ALPHA DUNK ได้แก่ บิว-ณัฐพล, หมู-ภูษณะ, ดรีม-ปุณณฤกษ์ และ มาร์ติน เจ และยังมีนักเเสดงจากซีรีส์ I Promise I Will Comeback ฉันคอยเธอ มาร่วมสร้างความสนุกและร่วมเชียร์ติดขอบสนามรวมถึงกรี๊ดกันสนั่นสนามพบกับมินิคอนเสิร์ตจากไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังของไทย BNK48 และ 6 หนุ่มบอยแบนด์สุดฮอต PROXIE อีกทั้งตลอดงานยังมีการแสดงดนตรีจากเยาวชนมากความสามารถ ได้แก่ วง Light of Hope, วง Zizters, วง Bandshi, วง Not Fake และมีการชิงรางวัลสุดมันกับกิจกรรม Slam Dunk Contestส่วนบิ๊กแมตช์รอบชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นการพบกันของ นักรบสายฟ้า รร.บัวหลวงวิทยาคม A จ.บุรีรัมย์ ที่เก็บชัยชนะรั้งตำแหน่งจ่าฝูงสาย A ดวลกับ อัศวินจากเมืองพระรถชลบุรี รร.ท่าข้ามพิทยาคม ทีมตัวตึงจากสาย B ทั้งคู่ลงสนามด้วยความมั่นใจ สมศักดิ์ศรีทีมหัวตาราง ต้นเกมเป็นทีม รร.ท่าข้ามพิทยาคม ที่ขึ้นนำโดยอาศัยความแม่นยำและเด็ดขาด ขณะที่ทีม รร.บัวหลวงวิทยาคม A ไม่ท้อไล่ทำคะแนนหวังตีตื้น แต่สุดท้ายเป็นทีมแกร่งจากชลบุรีทำแต้มทิ้งห่าง จนคว้าแชมป์ถ้วยแรกของศึกยัดห่วงนักเรียนไปครองด้วยสกอร์ 10-7 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD มอบถ้วยเกียรติยศ เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และมอบทุนการศึกษา 100,000 บาท ส่วนทีม รร.บัวหลวงวิทยาคม A รองแชมป์ รับเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท นอกจากนี้ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ ได้รับผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย มอบรางวัลของทีมทุ่มเท ให้ดื่มฟรีตลอดปี มอบโดย พรรวนา มหาทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา และ การตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ทางด้านทีมที่คว้ารางวัลรองอันดับ 3 ร่วม ได้แก่ รร.เบญจมราชานุสรณ์ และ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ C รับทุนการศึกษาทีมละ 10,000 บาท มอบโดย วิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ช่อง 7HD และ สุณี ปริปุณณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโฆษณานอกจากนี้ นายแพทย์อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก1 ได้มอบรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายชัยรัตน์ นาคสินธุ์ จาก รร.ท่าข้ามพิทยาคม รับ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมแพ็กเกจตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาล บางปะกอก1 มูลค่า 15,000 บาท ส่วนรางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่า ได้แก่ นายปรัญชัย แสงแก้ว หมายเลข 4 จาก รร.ท่าข้ามพิทยาคม A รับทุนการศึกษา 5,000 บาท และรับเสื้อ Jacket MVP จาก Volt มอบโดย พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD พร้อมรับรางวัลจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟาซซิโอ้ ไฮบริด มูลค่า 52,900 บาท มอบโดย อุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ส่วนรางวัลผู้เล่นทำคะแนนสูงสุด เป็นของ นายทิวากร แปลงไลย์ หมายเลข 66 จาก รร.บัวหลวงวิทยาคม A ประกันภัยไทยวิวัฒน์ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาทพิเศษสุด ๆ กับรางวัล Youth Champion Slam dunk รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวัฒนา แซ่ลิ้ม จากทีม รร.พนมไพรวิทยาคาร A รับทุนการศึกษา 5,000 บาท ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอรรถวุฒิ หยู่ทองคำ จากทีม รร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายสิริวัชพล ภูสีฤทธิ์ จากทีม รร.ท่าข้ามพิทยาคม รับเงินรางวัล 2,000 บาท มอบโดย นาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HDโดยการแข่งขัน “บาสเกตบอล 3x3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย, ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า, รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า, ยาดมตราโบว์แดง, เคเอฟซี, PMCU, เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา โวลท์, มิกาซ่า, โรงพยาบาลบางปะกอก1, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, BUGABOO.TV และ BUGABOO SHOPซีรีส์กีฬาต่อติดความมันต่อเนื่อง ถึงเวลาเอาใจแฟนลูกยางกับการแข่งขัน วอลเลย์บอล นักเรียนหญิง แชมป์กีฬา 7HD โดยเปิดรับสมัครร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกจากทีมโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่สนใจ เริ่มสมัคร ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน และประกาศรายชื่อทีมที่ได้เเข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายนนี้ สามารถอ่านระเบียบการและสมัครออนไลน์ได้ทาง https://www.ch7.com/champ7hd/volleyball2025/ รับจำนวนจำกัด พร้อมเปิดสนามแข่งขันรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 11-18 กรกฎาคมนี้ ที่ อาคารจันทนยิ่งยง กองเชียร์เข้าชมฟรี!แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV