ทบต้นทบดอก! “จ้าวเสือใหญ่” หมายตาแก้มือ “ก้องธรณี” แย่งชิงเก้าอี้แรงกิงอันดับ 4

“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” หลังจากทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในปัจจุบัน ก็ล็อกเป้าคู่ต่อสู้รายต่อไปทันที โดยเผยว่าอยากเปิดศึกแก้มือกับคู่ปรับเก่า “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายจากเพชรบูรณ์ ที่ครองเก้าอี้ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของรุ่นนี้ หวังขยับขึ้นไปนั่งแทนที่เจ้าของเดิมโดย “จ้าวเสือใหญ่” พาตัวเองเข้ามาอยู่ในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ได้สำเร็จ หลังใช้เวลาเพียง 52 วินาทีของยกแรก ปิดเกมน็อก “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE Fight Night 32 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา และออกมาเผยว่าอยากล้างตากับ “ก้องธรณี” คู่ปรับเก่าที่ตนเคยพลาดท่าแพ้คะแนนมาแบบสุดเดือดในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือน เม.ย.67“นักสู้แต่ละคนในแรงกิงรุ่นนี้น่ากลัวทั้งนั้นเลยครับ แต่ถ้าให้เลือกว่าไฟต์ต่อไปอยากเจอกับนักสู้คนไหนในแรงกิง ผมอยากแก้มือกับ ก้องธรณี มากที่สุด เพราะจากไฟต์ที่เคยเจอกัน ผมมองว่ารูปเกมสูสีและเบียดกันมาก รู้สึกเสียดายที่แพ้ไปและอยากจะสู้กับพี่เขาอีกครั้ง ถ้าได้เจอกันครั้งหน้า ผมน่าจะสู้กับพี่เขาได้ดีกว่าเดิม และถ้าเอาชนะได้ ผมอาจจะได้ขึ้นไปอยู่ในอันดับ 4 ของแรงกิงแทนพี่เขาด้วยครับ”นอกจากนี้ “จ้าวเสือใหญ่” ยังได้เผยถึงความรู้สึกที่ก้าวเข้ามามีชื่ออยู่ในแรงกิงที่อัดแน่นไปด้วยยอดนักสู้ระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมยืนยันชัดเจนว่ายินดีสู้กับนักชกทุกคนที่ทางรายการประกบมาให้ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่างอยู่มาครอง“ตอนที่รู้ว่ามีชื่อเข้าไปอยู่ในแรงกิง ผมรู้สึกดีใจมากครับ ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เข้าแรงกิงเร็วขนาดนี้ เพราะผมเพิ่งขึ้นมาชกบนเวที ONE (ใหญ่) แค่ไฟต์เดียว ตอนนี้มันเกินฝันไปมากจริง ๆ ครับ”“หลังจากนี้ผมพร้อมเจอกับนักชกทุกคนในแรงกิง หรือจะเป็นนักชกต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในแรงกิงผมก็พร้อมเจอเช่นกัน ผมจะซ้อมให้หนักขึ้น สัญญาว่าจะทำผลงานให้ออกมาดีกว่าเดิมในทุก ๆ ไฟต์ เพื่อทำฟอร์มไปชิงเข็มขัดของรุ่นนี้ให้ได้ครับ”