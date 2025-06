พร้อมเสมอ! “พระจันทร์ฉาย” ไม่หวั่น หากต้องป้องกันแชมป์มวยไทยกับ “อาลีฟ”

“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เปิดใจครั้งแรกหากถูกประกบให้มาเปิดศึกป้องกันบัลลังก์มวยไทยครั้งที่ 2 จาก “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งก้านยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ในอนาคตย้อนกลับไปในศึก ONE Fight Night 32 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา “อาลีฟ” ที่ฝ่าด่าน “เอลเมห์ดี เอล จามารี” จากโมร็อกโก เก็บชัยชนะไฟต์ที่ 4 ติดต่อกันได้สำเร็จ ได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับ “พระจันทร์ฉาย” หลังจบการแข่งขัน ท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าทั้งคู่จะถูกประกบให้พบกันในอนาคต ซึ่งล่าสุด “พระจันทร์ฉาย” ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหากต้องป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งที่ 2 จาก “อาลีฟ” ซึ่งเป็นไฟต์ที่แฟนมวยทั่วโลกเฝ้าจับตา“ถ้าในอนาคตผมต้องป้องกันแชมป์โลกมวยไทยกับ อาลีฟ ถือว่าเป็นไปตามวิถีทางมวยครับ เพราะน้องเขาฟอร์มแรงขึ้นมา ถ้ามีโอกาสได้เจอกันจริง ๆ ผมรู้สึกยินดีและพร้อมที่จะสู้กับน้องเขาเกินร้อยแน่นอน”“จุดแข็งของ อาลีฟ คือเรื่องของส่วนสูงที่ทำให้เขาได้เปรียบเรื่องช่วงชก และยังสามารถออกอาวุธได้หลากหลายด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผม เพราะตั้งแต่ชกมวยมา ผมเคยเจอนักมวยตัวใหญ่และสูงแบบนี้มาเยอะแล้วครับ”สำหรับ “พระจันทร์ฉาย” เปลี่ยนสถานะจากแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล มาเป็นเจ้าบัลลังก์มวยไทยของรุ่นนี้แต่เพียงผู้เดียวจากฟันศอกชนะน็อกยกแรก “โจเซฟ ลาซิรี” เจ้าของตำแหน่งจากอิตาลี ในศึก ONE ลุมพินี 46 เมื่อเดือน ธ.ค.66 ก่อนจะขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์ 2 กติกา จากการคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่าง มาครองด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “โจนาธาน ดิ เบลลา” นักสู้ตัวแทนแคนาดา-อิตาลี ในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อเดือน มิ.ย.67ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา “พระจันทร์ฉาย” สามารถป้องเข็มขัดมวยไทยครั้งแรกได้สำเร็จ จากการชนะทีเคโอในยกที่ 4 เหนือ “เอลลิส บาร์โบซา” ผู้ท้าชิงจอมแสบจากสหราชอาณาจักร