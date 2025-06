พี่น้อง เจ็ตต์-ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์ บิด Honda CRF450 คว้าดับเบิ้ลโพเดียม AMA Pro Motocross 2025 สนามที่ 4 สหรัฐอเมริกา

Honda CRF450R โชว์ฟอร์มสุดเหนือชั้นอย่างต่อเนื่องสองพี่น้อง เจ็ตต์ และฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์ ทีม Honda HRC Progressive ต่อสู้กับคู่แข่งคว้าชัยชนะขึ้นโพเดียมคู่ได้ทั้งสองเรซ ในการแข่งขันศึก AMA Pro Motocross (AMA MX 2025) สนามที่ 4 สนามแข่งรถไฮพอยต์ สหรัฐอเมริกา (High Point Raceway, United States of America) เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันเรซที่ 1 “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 18 ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงขึ้นนำได้ทันที ทำความเร็วขยับแซงคู่แข่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนขึ้นมารั้งอันดับคว้าชัยชนะไปครองได้ก่อน ขณะที่ “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” หมายเลข 96 ผลงานเยี่ยมอย่างมากในเรซนี้ ไล่แซงคู่แข่งจากอันดับที่ 4 ตามเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 2 ได้สำเร็จการแข่งขันเรซที่ 2 “ฮันเตอร์ ลอว์เรนซ์” เริ่มต้นเกมได้อย่างแข็งแกร่ง แต่โชคร้ายที่ระหว่างแข่งขันนั้นมีฟ้าผ่าลงมาทำให้เกมต้องเบรกความได้เปรียบในตำแหน่งผู้นำสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย แต่ฮันเตอร์ดวลกับคู่แข่งอีกครั้งก่อนจบการแข่งขันในอันดับที่ 2 ทำให้ตารางคะแนนสะสม 153 คะแนน ปักหลักในท็อป 4 ของตารางแชมเปี้ยนชิพ ขณะที่ “เจ็ตต์ ลอว์เรนซ์” ตะลุยโคลนทำให้ทัศนะวิสัยในเกมไม่ดีเท่าที่ควร แต่ก็สามารถคว้าอันดับที่ 3 มาครองได้สำเร็จ จบการแข่งขันสนามนี้ยังคงแข็งแกร่งในตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสม 190 คะแนนศึก AMA Pro Motocross (AMA MX 2025) สนามที่ 5 จะไปแข่งขันกันที่ เดอะวิค 338 ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Wick 338, United States of America) ในวันที่ 28 มิถุนายน นี้