"ชาตรี" ส่งเสียงถึงรัฐบาล ช่วยสนับสนุน ONE แอบน้อยใจทั้งที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ส่งเสียงกระซิบไปถึงรัฐบาลของไทย อยากให้เข้ามาช่วยสนับสนุนองค์กรแห่งนี้บ้าง เพราะที่ผ่านมา ONE สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมากมายเป็นที่ทราบกันดีกว่าก่อนหน้านี้ตามการรายงานของ Nielsen ระบุว่า วัน แชมเปียนชิพ (ONE) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบสูงถึง 1.6 หมื่นล้านบาทต่อปีผ่านการจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้หลากหลายแขนงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และ การเผยแพร่ Soft Power ไทย อย่างมวยไทยไปทั่วโลก โดยพบว่า 82% ของผู้ชมต่างชาติเดินทางมาไทยเพื่อเข้าชมรายการแข่งขันของ ONE และกว่า 80% ในกลุ่มนี้เลือกพักในกรุงเทพฯ อย่างน้อย 3 คืน ขณะที่อีก 18% คือนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก และกว่า 65% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้าชมการแข่งขัน ตัดสินใจขยายระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวต่อในจังหวัดอื่น ๆ ส่งผลให้รวมแล้วอยู่ในไทยเฉลี่ยนานกว่า 10 วันโดย "บอสชาตรี" กล่าวถึงประเด็นนี้ ว่า "ตอนนี้เราลงทุนในประเทศไทยไปขนาดไหน ผมขอพูดตรงๆ ผมแอบเศร้านิดหน่อยที่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของไทย""แฟนมวยทั่วประเทศรัก ONE คนไทย 70 ล้านคน รักนักมวยของ ONE แต่รัฐบาลไทย ยังไม่เข้ามาสนับสนุน ONE ขณะที่รัฐบาลประเทศอื่นกลับเข้ามาสนับสนุนแทน""ผมเป็นคนไทย ผมทำให้ ONE Championship เป็นรายการศิลปะป้องกันตัวอันดับ 1 ทั่วโลก เราช่วยประเทศ ให้คนไทยมีแรงบันดาลใจ ผ่านอุปสรรค ผ่านความยากจน จนประสบความสำเร็จ จริงๆ ONE ใหญ่กว่า F1 ด้วยนะถ้าวัดกันทั่วโลก""อย่างเช่น ไฟต์ ONE 172 ที่ประเทศญี่ปุ่น รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขึ้นชก ได้เงินรวมกว่า 17 ล้านบาท แต่ยังน้อยกว่า ทาเครุ เขาได้มากกว่า เพราะมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นนั้นสูงกว่าไทย ผมจึงอยากให้คนไทยร่วมมือกัน ช่วยกันทำให้มูลค่ามันสูงยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านี้" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ กล่าวขณะเดียวกัน ชาตรี ศิษย์ยอดธง ยืนยันถึงความเป็นไปได้ในการจัดศึก ONE ลุมพินี มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ กำลังเร่งปรึกษากับทีมงานอย่างเร่งด่วน และในอนาคตอันใกล้จะมีชิงเข็มขัดแชมป์เวทีมวยลุมพินีอย่างแน่นอน โดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าถ้ารายการ ONE ลุมพินี มีชกกันมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะเป็นช่องทางให้นักมวยจากค่ายต่างๆ ได้มีโอกาสขึ้นชกมากขึ้น ได้รับค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อมากขึ้นอีกด้วย