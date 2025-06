มองมุมต่าง! "แสงอาทิตย์" ไม่ด้อยค่า "เสือแบล็ค" ฟอร์มตก ยอมรับงานนี้ไม่หมู

“แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” จอมบู๊ดาวรุ่งดีกรีแชมป์มวยสากล วัย 21 ปี ขอสวนกระแสแฟนมวยส่วนใหญ่ โดยมองว่าตนเองคือฝ่ายที่ตกเป็นรอง “เสือแบล็ค ท.พราน 49” รุ่นพี่กล้ามใหญ่ วัย 28 ปี จากเพชรบุรี ในไฟต์ที่จะดวลเดือดกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง 140 ป.ในศึกนัดใหญ่ ONE ลุมพินี 114 ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 27 มิ.ย.นี้ทันทีที่ ONE เผยการประกบคู่นี้ออกมา เรียกได้ว่ากระแสแฟนมวยส่วนใหญ่แทบจะมองไปในทางเดียวกันว่า “แสงอาทิตย์” คือฝ่ายเป็นต่อและจะสามารถกำชัยเหนือ “เสือแบล็ค” ที่ฟอร์มกำลังหลุดไปได้แบบไม่ยาก อย่างไรก็ตาม “แสงอาทิตย์” กลับมีความเห็นที่ต่างออกไป“ถ้าใครบอกว่า เสือแบล็ค เป็นงานหมู ผมว่าเขาคงพูดเล่น เพราะถ้าลองวิเคราะห์ดี ๆ เขาเก่ง มีความสามารถเยอะมาก จังหวะออกอาวุธก็ออกได้เต็มที่ แต่ช่วงหลังที่เขาแพ้น็อกมา อาจจะเป็นเรื่องของจังหวะ หรืออาจจะวางแผนพลาดมากกว่า ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในไฟต์นั้น ถ้าเขาวางแผนมาดี ผมคิดว่าน่าจะเอาชนะนักมวยหลายคนได้”“ผมรู้ตัวเองดีที่สุดว่า ผมมีประสบการณ์ชกมวยน้อยกว่าเขา เขาชกมวยก่อนผมและชก ONE มาก่อน เขาผ่านอะไรมาหลายอย่าง ซึ่งทำให้เขาได้เปรียบผม แม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะตกลงไป อาจเสียความมั่นใจไปบ้าง แต่ฝีมือเชิงมวยยังดีอยู่ และผมคิดว่าเขาน่ากลัวสำหรับผมด้วยซ้ำ เพราะคนที่ผ่านจุดต่ำสุดจะยิ่งมีแรงผลักดันสูงเพื่อกลับขึ้นสู่จุดสูงสุดให้ได้”นอกจากนี้ “แสงอาทิตย์” ยังแสดงความมั่นใจว่าการพบกับ “เสือแบล็ค” ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะหลังพิงกำแพง จะทำให้เกมการชกต้องออกมาสนุกสมการรอคอยของแฟนมวยทั่วโลกอย่างแน่นอน ซึ่งตนก็ขอให้คำมั่นสัญญา พร้อมงัดของดีที่มีทุกอย่างออกมาใช้ เพื่อคว้าชัยชนะไฟต์ที่ 2 ติดต่อกันมาครองให้ได้“จุดแข็งของ เสือแบล็ค คือการออกอาวุธหนัก รุนแรง และร่างกายแข็งแกร่ง ผมมองว่าเขาครบเครื่องนะ มีทั้งจังหวะหลอกต่อย หลอกเตะ ดักแทง แต่สุดท้าย ต้องดูในวันชกอยู่ดีว่าเขาจะเตรียมตัวมายังไง”“ผมคิดว่าเกมไฟต์นี้จะออกมาเข้มข้นมาก ๆ มีแต่ความเดือดและความมัน เพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องชนะเท่านั้น เขาจะสู้สุดชีวิตเพื่อกดน็อกผมให้ได้ แต่ผมเองจะไม่ยอมง่าย ๆ เช่นกัน ผมจะขึ้นไปสู้เต็มที่ 100 เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่จังหวะบนเวทีว่าใครจะพลาดก่อน”