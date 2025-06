PRINC Group หนุน “พิงค์-พิชฌามลณ์” เตรียมพร้อมร่างกายก่อนลุย World Tour 2025 อเมริกา-แคนนาดา

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“PRINC Group”) ร่วมกับ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนไทย สโมสรแบดมินตันเกษมศักดิ์ แบดมินตัน อะคาเดมี่ บริหารงานโดย นายเกษมศักดิ์ จตุจินดา ผู้ปั้นนักแบดฟอร์มแรง น้องพิงค์ - พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ อายุ 18 ปี แชมป์หญิงเดี่ยว World Junior Championship 2023 และ น้องเร็น - รวิณ ชูชัยศรี แชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2568 พร้อมชูศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อแบบองค์รวม PRINCE OF BONES และศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงศูนย์สมองและระบบประสาท พร้อมดูแลนักกีฬาอย่างครบวงจร ตอบโจทย์สุขภาพและความต้องการเฉพาะด้าน โดยมี นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน PRINC Group พร้อมด้วย นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มาร่วมประกาศพันธกิจของบริษัทในปีนี้ ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชนและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ณ ห้องประชุมปันสุข โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมินายธาริน กล่าวว่า “ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงพยาบาลใน PRINC Group ทั้งสิ้น 17 แห่ง ใน 14 จังหวัด โดยเปิดให้บริการแล้ว 16 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 แห่งที่จังหวัดกำแพงเพชร คาดว่าจะเปิดบริการในปี 2569 ในนามของ PRINC Group ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันของสโมสรเกษมศักดิ์ แบดมินตัน อะคาเดมี่ มาอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยผ่านการสนับสนุนด้านกีฬา พร้อมกับการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ทั้งนักกีฬาและชุมชนได้รับสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมกีฬาไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศ และงานนี้เป็นการประกาศความมุ่งมั่นต่อยอดภารกิจสุขภาพ-กีฬาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนเยาวชนของสโมสร จำนวน 40 คน แล้ว ยังเป็นการส่งกำลังใจให้ น้องพิงค์-พิชฌามลณ์ เตรียมพร้อมร่างกายก่อนการแข่งขัน BWF World Tour : Tournament - YONEX US Open และ YONEX CANADA Open 2025 ระหว่าง 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2568 นี้”นายแพทย์สมคิด แนะนำจุดเด่นของโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ให้ความสำคัญกับการดูแลนักกีฬาอย่างครบวงจร ผ่านศูนย์ PRINCE OF BONES ที่เน้นการฟื้นฟูและรักษาโรคกระดูกและข้อแบบองค์รวม ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงศูนย์สมองและระบบประสาท ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทาง เรามั่นใจว่าบริการทางการแพทย์ของเราจะช่วยให้นักกีฬามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อแข่งขันในรายการสำคัญอย่าง BWF World Tour 2025 ได้อย่างมั่นใจ และขอให้นักกีฬาประสบความสำเร็จกลับมา”ด้าน น้องพิงค์ - พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ อายุ 18 ปี แชมป์หญิงเดี่ยว World Junior Championship 2023 ได้กล่าวถึงความรู้สึกและแผนการในอนาคตว่า “พิงค์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก PRINC Group มาตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการแพทย์ที่ครอบคลุมช่วยให้พิงค์มั่นใจและพร้อมสำหรับการเตรียมตัวกับการแข่งขัน ซึ่งรายการที่สำคัญ คือ BWF World Tour : Tournament - YONEX US Open และ YONEX CANADA Open 2025 ระหว่าง 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2568 นี้ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายสำหรับแรงสนับสนุน และพิงค์จะทำให้เต็มที่ หวังว่าจะได้รับกำลังใจจากแฟนกีฬาไทยทุกคนค่ะ”ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“PRINC Group”) มีเครือข่ายโรงพยาบาลรวม 17 แห่ง ใน 14 จังหวัด โดยเปิดให้บริการแล้ว 16 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 แห่งที่จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ PRINC ยังได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ คลินิกเสริมความงาม AES Class รวม 18 สาขา คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ (คลินิกบัตรทองในเครือ สปสช.) รวม 20 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุภายใต้ชื่อ PNKG Recovery and Elder Care ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ NK Group ประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ “บ้านลลิสา” โดยบริษัท โกลบอล เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด Health@Home ผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและบริการดูแลสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล และ Backyard Group ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจสุขภาพ เพื่อเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมในเครือ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.principalcapital.co.th