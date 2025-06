"ยูนิส" หวังตามรอยพี่ชาย "นาบิล" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

หลังจากมีการเปิดเผยคู่ชกในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 ก็เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อปรากฎชื่อของ ยูนิส อานาน ดาวรุ่งเชื้อสายแอลจีเรีย-ไทย วัย 17 ปี ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นนามสกุลของพ่อหนุ่มคนนี้เป็นอย่างดีใช่แล้ว เขาคือน้องชายแท้ๆ ของ นาบิล อานาน แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล ที่ขอหาความท้าทายใหม่ในอาชีพการชกมวย โชว์ฝีมือเป็นครั้งแรกบนเวที ONE ลุมพินี แห่งนี้โดยคู่ชกของ ยูนิส อานาน ได้แก่ หลิว จุนเชา กำปั้นวัย 20 ปี จากประเทศจีน ที่เคยขึ้นชกบนสังเวียนนี้มาแล้ว 1 ครั้ง ในศึก ONE ลุมพินี 108 พ่ายแพ้คะแนนให้กับ อากิโตะ นากาชิมะ จากญี่ปุ่น ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง แต่หนนี้ทั้งสองคนจะมาดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวตสำหรับ ยูนิส คือนักมวยไทยดาวรุ่งพุ่งแรงที่แฟนหมัดมวยทั่วประเทศกำลังให้การจับตาเป็นพิเศษ หลังโชว์ฝีมือโดดเด่นเกินวัย ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นนักชกอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์โลก WBC มวยไทย รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต มาครอง ด้วยวัยเพียง 16 ปีเท่านั้น จากการเอาชนะน็อก ก้องศักดิ์เล็ก ศิษย์ก้องสยาม ในยกที่ 2 ณ เวทีราชดำเนิน เมื่อเดือน เม.ย.2567หลังจากเก็บชัยในการแข่งขันกติกามวยไทย 3 ยกนวมใหญ่ อย่างราชดำเนิน เวิลด์ ซีรีส์ มาอย่างต่อเนื่องบนเวทีราชดำเนิน ยูนิส ซึ่งผลงานของเจ้าตัวในรายการ RWS ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเสียด้วยก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจึงตัดสินใจเปิดรับความท้าทายครั้งใหม่ ด้วยการข้ามฝากสู่เวที ONE ลุมพินี เพื่อขึ้นชกในกติกามวยไทย 3 ยก นวมเล็ก เป็นครั้งแรก ซึ่งต้องรอดูกันว่าดาวรุ่งวัย 17 ปีรายนี้ จะสามารถสานต่อฟอร์มฮอตมายังรายการ ONE ลุมพินี ได้หรือไม่ขณะที่ หลิว จุนเชา นักชกชาวจีนผู้มีสถิติชนะ 15 ครั้งจาก 20 ไฟต์ตลอดอาชีพ เคยฝากผลงานให้แฟนหมัดมวยทั่วโลกได้เห็นกันมาแล้วในศึก ONE ลุมพินี 108 เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา โดยในวันนั้น เขาสู้กับ อากิโตะ นากาชิมะ จากญี่ปุ่น ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ได้อย่างคู่คี่สูสี ก่อนจะพ่ายไปแบบฉิวเฉียดด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์การกลับมาครั้งนี้ หลิว จุนเชา จะเปลี่ยนมาโชว์ฝีมือในกติกามวยไทยเป็นครั้งแรกบนเวที ONE ลุมพินี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการหยุดฟอร์มร้อนแรงของ ยูนิส ให้ได้ เพื่อสร้างชื่อให้โลกได้รู้จักอย่างเป็นทางการศึกครั้งนี้ถือว่าน่าดูเป็นอย่างมา เพราะตัวของ ยูนิส มาพร้อมกับคำว่า "น้องชายนาบิล" ติดตัวมา แถมยังมาพร้อมดีกรีแชมป์โลก WBC มวยไทย อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเจ้าตัวต้องเจอกับนักสู้ชาวจีนที่มีผลงานโดดเด่นในการชกที่บ้านเกิด แฟนคลับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถคว้าชัยชนะแจ้งเกิดตามรอยพี่ชายอย่าง นาบิล อานาน ได้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนอกจากนี้ในศึกใหญ่ ONE ลุมพินี 114 ยังมีคู่มวยน่าดูอีกหลายคู่ ทั้งการขึ้นสังเวียนชกระหว่าง กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย เจ้าของฉายาใหม่ "มือปราบต่างชาติ" ที่จะพบ ฟิลิปเป โลโบ จากบราซิล หรือ เสกสรร อ.ขวัญเมือง ปะทะ เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ รวมถึง นาดากะ โยชินาริ หลังเซ็นสัญญา ONE ก็จะขึ้นเวทีพบ บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย และ "บังจู" แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน จะปะทะ เสือแบล็ค ท.พราน49 เป็นต้น