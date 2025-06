ระเบิดศึกยิ่งใหญ่! ศึกวิ่ง 10K ชิงแชมป์ประเทศไทย “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG” สร้างปรากฏการณ์นักวิ่งทั่วไทยกว่า 8,000 คน แห่ร่วมแข่งขันสุดคึกคัก ด้วยการรวมตัวของนักวิ่งขาแรงจากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยในสนามระดับชาติ กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันของนักวิ่งเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่รณรงค์ให้คนไทยเดิน–วิ่งเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พร้อมทั้งสนับสนุนแนวคิด “Life’s Good” ของบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ กิจกรรมยังเน้นย้ำเรื่องการจัดงานวิ่งปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตามแนวทางการรณรงค์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของทุกคนอย่างแท้จริงกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมก้าวท้าใจ ผนึกกำลัง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร และบริษัท แอลจี อีเลตทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลังร่วมสร้างงานวิ่ง 10K ใจกลางเมืองกรุงสุดยิ่งใหญ่ “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2568 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครผลการแข่งขันปีนี้ปรากฎว่า Jo Fukuda นักวิ่งชาวญี่ปุ่น ผงาดแชมป์โอเวอร์ออล ชาย ทำเวลาไป 31.24 นาทีขณะที่ประเภทโอเวอร์ออล หญิง แชมป์ตกเป็นของ Hajer Berhe นักวิ่งสาวชาวเอธิโอเปีย วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 36.26 นาทีส่วนนักวิ่งสัญชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุด คว้าแชมป์ 10K ชายไทย ได้แก่ Anucha Pada วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 32..51 นาที ทางด้านฝ่ายหญิง แชมป์ 10K หญิงไทย ตกเป็นของ Pareeya Sonsem ทำเวลาได้ 38.24 นาทีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะทำให้คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยจะผลักดันแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิต หรือ Lifestyle Medicine สู่การปฏิบัติ ซึ่งหากพวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตัวตามแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิต นอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยป้องกันและแก้ปัญหา โรค NCDs แล้ว ยังช่วยลดความเครียดและทำให้มีสุขภาพจิตดีอีกด้วย ตนจึงมีความยินดีที่ได้มาเปิด ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG ในวันนี้ และ ขอเชิญชวนมาออกกำลังกายและปฏิบัติตัวตามแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจต่อไปนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน มีกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจของกระทรวงสาธารณสุขผ่านกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และผู้สนับสนุนจากภาคเอกชน โดยบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงประชาชนในพื้นที่อีกด้วย สำหรับการแข่งขันวิ่ง 10K Thailand Championship 2025 Presented by LG จัดแข่งขันทั้งสิ้น 2 ระยะ คือระยะ 10 กิโลเมตร และระยะ 5 กิโลเมตร โดยการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันงานวิ่งประเภทถนนรับรองเส้นทางโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ และการแข่งขันฯ ในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกระยะมากกว่า 8,000 ท่านอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ได้แก่ ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, แพทย์หญิง นงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย, นายแพทย์ สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายกสมาคมก้าวท้าใจ, นายแพทย์ พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มิสเตอร์ ซอง ฮันจอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร, ดร. ณริศรา ศรีปาน เลขานุการคณะกรรมการวิ่งถนนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณทวีศักดิ์ เข็มขาว ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด ผู้จำหน่ายน้ำดื่มสปริงเคิลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดการแข่งขัน และวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะ 5 กิโลเมตรอีกด้วยนอกจากนี้ กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันวิ่งให้ทัดเทียมระดับสากล ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ในการกำหนดเส้นทางการแข่งขันที่ปลอดภัยสำหรับนักวิ่ง พร้อมทั้งรับรองมาตรฐานระยะทางและบันทึกสถิติเวลาการแข่งขันอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและยกระดับคุณภาพของงานวิ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจและสมาคมก้าวท้าใจสู่ระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพครั้งนี้อย่างกว้างขวาง