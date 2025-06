ศึก NEXZTER BRIC Superbike 2025 เปิดฤดูกาลใหม่ยกระดับความเข้มข้น นำไทยสู่มหาอำนาจมอเตอร์สปอร์ตเอเชีย

สนามช้างฯ จับมือพันธมิตรยักษ์ แห่งวงการมอเตอร์ไซค์ พร้อม 7 นักบิดดาวรุ่ง แถลงข่าวเปิดศึกชิงเจ้าความเร็วสองล้อที่ใหญ่ที่สุดของไทย ภายใต้ชื่อรายการ NEXZTER BRIC Superbike 2025 พร้อมเปิดตัวไตเติ้ลสปอนเซอร์รายใหม่ ฉลองปีที่ 11 บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ เติมเต็มเป้าหมายสำคัญในการนำไทยสู่มหาอำนาจมอเตอร์สปอร์ตเอเชียและเทียบเท่าระดับสากล ยิ่งใหญ่ไปกับ 15 รุ่นการแข่งขัน ไฮไลต์พิเศษเพิ่มคลาสการแข่งขัน Supersport 250cc เป็นครั้งแรก เตรียมระเบิดศึกสนามแรก 20-22 มิ.ย.นี้งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ NEXZTER BRIC Superbike 2025 (เน็กซ์เตอร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์) วันที่ 5 มิถุนายน 2568 ที่ราชพฤกษ์คลับ กรุงเทพฯ โดยมี บริษัท เอส.ซี.เอช. อินดัสตรี้ จำกัด” ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าเบรก “เน็กซ์เตอร์” ผ้าเบรกประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น คว้าสิทธิ์ในการเป็นไตเติ้ลสปอนเซอร์ ประจำฤดูกาล 2025 อย่างยิ่งใหญ่ ภายในงานยังมีนักบิดดาวรุ่งของไทยและผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆขึ้นกล่าวบนเวที อาทิ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) "ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ไออาร์ซี" และสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต รวมทั้งทัพสื่อมวลชนจากหลายร้อยสำนักข่าวและผู้สนับสนุนร่วมงานมากมายนายสมภพ สีสด ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ธุรกิจผ้าเบรกมอเตอร์ไซค์ NEXZTER เปิดเผยว่า “เน็กซ์เตอร์” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนักแข่ง ทีมแข่ง หรือกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ทั้ง 2 ล้อ และ 4 ล้อ ในปีนี้ได้ก้าวเข้ามาเป็นไตเติ้ล สปอนเซอร์ใหม่ประจำฤดูกาล 2025 ภายใต้ชื่อ “NEXZTER BRIC Superbike” อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของรายการ BRIC Superbike ที่เป็นเวทีการแข่งขันที่มีมาตรฐานสูง และสามารถผลักดันนักแข่งไทยสู่เวทีระดับเอเชียและระดับโลกได้จริง“เราคาดหวังว่ารายการนี้ จะไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่จะเป็นเวทีที่รวมเอาความสามารถ พลัง ของทุกฝ่ายมาขับเคลื่อนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยให้ก้าวไปอีกขั้น โดยเน็กซ์เตอร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์ทั้งนักแข่งในสนามและผู้ใช้งานจริงนอกสนามด้วยมาตรฐานระดับโลก”นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าวว่า สำหรับปีที่ 11 ของรายการชิงแชมป์ประเทศไทย อย่าง BRIC Superbike พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การแข่งขันรายการนี้เติบโตขึ้นในทุกมิติ จนเทียบเท่าระดับเอเชีย ทั้งในด้านกฎกติกา ระบบจัดการ มาตรฐานบุคลากร และเทคโนโลยี ด้วยระบบนิเวศของวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกแบบครบวงจร“เวทีนี้เป็นบันไดก้าวแรกที่สร้างนักบิดไทยหน้าใหม่เข้าสู่วงการสองล้ออย่างต่อเนื่องทั้งเอเชียและระดับโลก นักแข่งและทีมแข่งน้อยใหญ่ได้มีสนามที่ติดปีก ฝึกฝน ทั้งด้านโครงสร้าง และการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการทีมขั้นสูง ด้วยมาตรฐานการจัดงานและทีมงานระดับโมโตจีพี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสนามช้างฯ ในการพัฒนากีฬามอเตอร์สปอร์ตของไทยให้เป็นเจ้าเอเชีย และเทียบเท่าระดับสากล”สำหรับ “ไฮไลต์พิเศษ” ของฤดูกาล 2025 นี้ จะมีการเพิ่มคลาสการแข่งขัน Supersport 250cc เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีบ่มเพาะนักแข่งดาวรุ่ง เตรียมพร้อมสู่เวทีระดับเอเชียอย่างไร้รอยต่อ สู่เวทีแข่งขันชื่อดังของทวีป รายการ Asia Road Racing Championship สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การเติบโตของนักแข่งรุ่นใหม่ โดยมียางจาก IRC เข้ามาเป็น Official Tire สำหรับการแข่งขันรุ่นนี้อีกด้วยนายคณิน เหล่าจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ไออาร์ซี กล่าวว่า IRC ในฐานะผู้ผลิตยางชั้นนำที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 55 ปี และอยู่เคียงข้างวงการมอเตอร์สปอร์ตมาอย่างยาวนาน ในปีนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยไปอีกขั้น ในการเข้ามาเป็น Official Single Tire ในรุ่น Supersports 250cc ให้กับนักแข่งที่ทำการแข่งขันในสังเวียนตลอดฤดูกาล 2025“เราได้นำยางที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของนักแข่งระดับมืออาชีพโดยเฉพาะมาใช้ในการแข่งขัน รุ่น Supersports 250cc ซึ่งยางที่ดีจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของชัยชนะของนักบิด โดยนำยาง 2 ประเภท ได้แก่ ยางสลิค IRC RC-01 สำหรับสนามแห้ง โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้น ใช้ Soft Compound ที่พัฒนาต่อยอดจากรุ่น IZ-003 ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม ทนทาน ช่วยให้นักแข่งสามารถเบรกและเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ และ ยางสำหรับสนามเปียก IRC WR-001 ใช้ Soft Compound ที่เหมาะกับพื้นผิวที่ลื่น ดอกยางรีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้ายางถูกออกแบบให้ป้านขึ้น เพื่อเพิ่มการทรงตัวในสนามเปียก เชื่อว่าการขับขี่ด้วยยางสมรรถนะสูง จะช่วยยกระดับการแข่งขัน นักแข่งสามารถปลดล็อกขีดจำกัด ทำผลงานในสนามให้ดีขึ้น พัฒนาทักษะได้มากขึ้น ชม-เชียร์สนุกมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย”ภายในงานแถลงข่าวยังมี 7 นักบิดดีกรีแชมป์ประเทศไทยร่วมพูดคุยถึงการแข่งขันในปี 2025 ได้แก่ ทรัพย์สถิต ศรีสุวรรณ แชมป์ปี 2024 รุ่น Super Bikes 1000cc. (SB2) และ รุ่น Super Stock 1000cc. (ST2), นทีธาร ทองโคตร แชมป์ รุ่น Super Stock 1000cc. (ST1), ต่อศักดิ์ นวลสาย แชมป์ รุ่น Super Sport 600cc. (SS1), สุทธิพจน์ พัชรีธร แชมป์ รุ่น Sport Production 400cc. (SP), ภูริทัต จันจาด แชมป์ รุ่น Sport Production 400cc. (SP-Junior), เตชินท์ อินทร์อภัย แชมป์ปี 2024 จาก Honda Thailand Talent Cup, นันทกร ปรีชาธรรมรัช แชมป์ปี 2024 จาก Yamaha R7 Cup ร่วมพูดคุยบนเวทีทั้งนี้ การมีรุ่นการแข่งขันที่หลากหลายกว่า 15 รุ่น ให้นักแข่งได้เลือกลงแข่งขันในคลาสที่เหมาะสมมากที่สุด เป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการแข่งขันอย่างตรงจุด รวมทั้งการมีจำนวนทีมและนักแข่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในรายการ และ ได้รับความสนใจจากนักแข่ง ทีมแข่ง จากต่างประเทศมากขึ้นในทุกปี ทำให้สนามช้างฯไม่ได้เป็นเพียง “ผู้จัด” แต่เป็นส่วนหนึ่งใน “ผู้สร้าง” วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในเชิงโครงสร้าง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Anyone can be a hero ใครๆก็สามารถเป็นฮีโร่นักบิดได้ส่วนปฏิทินการแข่งขันรายการ NEXZTER BRIC Superbike ฤดูกาล 2025 จัดเต็มความสนุกสนาน เร้าใจให้แฟนความเร็วได้ชมยาวๆทั้งปี แบ่งเป็น 4 สนาม 5 เรซ สนามที่ 1 วันที่ 20-22 มิถุนายน, สนามที่ 2 วันที่ 8-10 สิงหาคม, สนามที่ 3 วันที่ 26-28 กันยายน และปิดฉากสนามสุดท้าย พร้อมฉลองแชมป์กันในสนามที่ 4 ส่งท้ายปี แข่งขัน 2 เรซ ใน วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์แข่งขันทั้งสิ้น 6 คลาส นำโดยคลาสสูงสุดของประเทศไทย ได้แก่ Super Bike 1000cc., Super Stock 1000cc., Super Sport 600cc., Sport Production 400cc. และฤดูกาลนี้ได้มีการเพิ่มคลาสพิเศษ Super Sport 250cc. เป็นครั้งแรก โดยมีการแยกนักแข่งรุ่น Pro ใน 3 คลาสหลักออกมาเพื่อความดุเดือดยิ่งขึ้น ได้แก่ Super Bike 1000cc. (SB1 Pro), Super Sport 600cc. (SS1 Pro), และ Super Sport 250cc (SS1 Pro) ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิไวลด์การ์ดเข้าแข่งขันในศึกสองล้อรายการใหญ่แห่งทวีป “Asia Road Racing Championship” 2026แฟนกีฬาความเร็วสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ Chang Circuit Buriram หรือ BRIC Superbike