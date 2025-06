ACT Esports Club ผงาด! ตัวแทนประเทศไทย ลุยศึก KWC2025 ชิงถ้วยรางวัลกษัตริย์ซาอุฯ และเงินรางวัลกว่า 100 ล้านบาท

ACT Esports Club สโมสรอีสปอร์ตชื่อดังจากประเทศไทย สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการอีสปอร์ตไทย ด้วยการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Honor of Kings World Cup 2025 (KWC 2025) การแข่งขันระดับโลกที่กำลังจะจัดขึ้น ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเดือนกรกฎาคม 2025 เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากกษัตริย์ซาอุดีอาระเบีย พร้อมเงินรางวัลกว่า 100 ล้านบาท !!โดยทีม ACT Esports Club ได้ร่วมสู้ศึก Honor of Kings Philippines Kings League Season 1 2025 (PKL Spring 2025) ลีกการแข่งขัน Honor of Kings ของประเทศฟิลิปปินส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2025 ที่ผ่านมา เพื่อเฟ้นหาทีมที่ชนะอันดับ 1-3 ของลีก ที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Honor of Kings World Cup 2025 (KWC 2025) ซึ่ง ACT Esports Club สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ Playoffs ด้วยการเอาชนะ Rough World Era Kadiliman ทีมตัวเต็งเจ้าถิ่นไปอย่างขาดลอย 3-0 เกม พร้อมคว้าอันดับ 3 ของรายการนี้ ส่งผลให้ทีมคว้าตั๋วใบสำคัญสู่เวทีระดับนานาชาติได้สำเร็จการแข่งขัน Honor of Kings World Cup 2025 (KWC 2025) ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม Honor of Kings โดยมีทีมชั้นนำจากทั่วโลก 18 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ระบบ GSL Format ในรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2025 ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากกษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 100 ล้านบาทนายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือ แอ็คมี่ นักธุรกิจนักลงทุนชื่อดัง ในฐานะประธานสโมสร ACT Esports Club เปิดเผยว่า ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นักกีฬาของ ACT Esports Club สามารถคว้าสิทธิ์การแข่งขันเวทีระดับโลกได้สำเร็จ ซึ่งผลงานในวันนี้คือผลลัพธ์ของความมุ่งมั่น ทุ่มเท และการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างหนักมานานกว่า 1 ปีครึ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมให้ก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้“ผมได้ก่อตั้งสโมสร ACT Esports Club ขึ้นเมื่อปลายปี 2023 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาอีสปอร์ตของไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในมิติซอฟต์พาวเวอร์ และผมไม่เคยหยุดฝันที่จะยกระดับกีฬาอีสปอร์ตของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับระดับสากล แม้ที่ผ่านมาสโมสรฯ ต้องเผชิญกับอุปสรรค การถูกกีดกัน และสกัดดาวรุ่ง จนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศได้ ทำให้ต้องออกไปหาเวทีแข่งขันในต่างประเทศ แต่วันนี้ก็ได้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรที่มาขวางกั้นและหยุดยั้งความฝันของพวกเราได้ และเราก็พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในระดับโลก เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย พร้อมส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของวงการอีสปอร์ตไทยให้ประจักษ์สู่สายตานานาชาติครับ” นายวรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายรายชื่อผู้เล่นทีม ACT Esports Club ชุดลุย Honor of Kings World Cup 2025 ประกอบด้วย1. นายธีธัชปพน คงรวย (ACT.Ormson) ตำแหน่ง Roamer/Captain2. นายอิทธิพัทธ์ ระวังการณ์ (ACT.Flukeyo) ตำแหน่ง Jungle3. Mr. Austin Maverick Arroyo (ACT.Nitsua) ตำแหน่ง Midlane4. Mr. Prince Cedie Ross Villamor (ACT.Switch) ตำแหน่ง Clashlane5. Mr. John Christian Binagay (ACT.JC1) ตำแหน่ง Farmlane6. Mr. James Hong (ACT.Shy) ตำแหน่ง Midlane7. นายอิทธิพัทธ์ รักเสนาะ (Coach)8. นายปิยะพงษ์ พร้าวไธสง (ACT.TAOz) ตำแหน่ง Analyst9. นางสาวอัญญารินทร์ ทิพย์แสนคำ (Manager)สำหรับ ACT Esports Club ภายใต้การนำของแอ็คมี่ วรวัฒน์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนานักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเกมประเภท MOBA อย่าง Honor of Kings (HOK) เต็มรูปแบบ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาอีสปอร์ตของไทย พร้อมสร้างมาตรฐานของคำว่า "นักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ" ให้เกิดขึ้น โดยแนวคิดคือต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจกีฬาอีสปอร์ตอย่างเท่าเทียม นักกีฬาทุกคนต้องมีรายได้มั่นคง เล่นเกมให้เป็นอาชีพ มีเงินเดือน มีหลักประกัน และสวัสดิการที่ดี ซึ่งผลงานที่ผ่านมาสโมสรฯ สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ CAEC 2024 China Asean Esports Competition ที่เมืองหนานหนิง ประเทศจีน เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2024 ก่อนคว้าตั๋วเข้าสู่การแข่งขัน "Honor of Kings World Cup 2025 (KWC 2025)" ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เทียบชั้นฟุตบอลโลกแห่งวงการอีสปอร์ตในครั้งนี้แฟน ๆ ชาวไทยสามารถติดตามและส่งกำลังใจเชียร์ทีม ACT Esports Club ตลอดเส้นทางการล่าแชมป์ในศึก KWC 2025 ได้ทาง Facebook: ACT Esports Club