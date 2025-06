“จ้าวเสือใหญ่” เตะปิดเกมน็อก “นักรบ” ยกแรก “อาลีฟ” เฮ 4 ไฟต์ติด รอชิงฯ พระจันทร์ฉาย OFN 32

ส่งมอบความสนุกสุดมันสู่สายตาแฟนกีฬาการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อย สำหรับศึก ONE Fight Night 32 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลในคู่เอกปรากฏว่า “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” งัดฟอร์มดุใช้เวลาเพียง 52 วินาที ของยกแรก ปิดเกมเร็ว “นักรบ แฟร์เท็กซ์” พร้อมรับโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) มาครอง ขณะที่ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งก้านยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ เก็บชัยต่อเนื่องไฟต์ที่ 4 ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “เอลเมห์ดี เอล จามารี” นักสู้ร่างแกร่งจากโมร็อกโกคู่เอกของรายการเป็นการเปิดศึกชิงตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ระหว่าง “นักรบ แฟร์เท็กซ์” เจ้าของเก้าอี้จากสุรินทร์ พบกับ “จ้าวเสือใหญ่ ม. กรุงเทพธนบุรี” คู่ชกอาวุธหลากหลายจากเมืองกรุง ที่มาปรากฏตัวบนเวที ONE (ใหญ่) เป็นครั้งแรก โดยเกมการชกจบเร็วเกินคาดเมื่อ “จ้าวเสือใหญ่” สาดแข้งเข้าก้านคอ “นักรบ” ได้นับแรก ก่อนจะตามยำหมัดและเตะซ้ายเสยปลายคางปิดเกมน็อกไปได้อย่างสวยงามตั้งแต่ยกแรก พร้อมรับโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ประเดิมชัยบนเวทีระดับโลกแบบสุดปังขณะที่คู่รอง “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ดาวรุ่งก้านยาวลูกครึ่งไทย-มาเลย์ โคจรมาดวลเดือดกับ “เอลเมห์ดี เอล จามารี” จอมบู๊พลังแกร่งจากโมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต โดยผลปรากฏว่า “อาลีฟ” สามารถเก็บชัยติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 4 ได้สำเร็จ หลังอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่าดักสาดแข้งเก็บแต้ม “เอลเมห์ดี” กระจุยกระจาย เข้าป้ายไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ทำให้เขาขยับเข้าใกล้โอกาสขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต จาก "พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย" ต่อไปส่วน 2 ดาวรุ่งขวัญใจมหาชนที่แฟนมวยให้ความสนใจ “โยฮัน เอสตูปินาน” จอมดีดจากโคลอมเบีย ถูกหยุดสถิติไร้พ่ายตลอดอาชีพไว้ที่ 27 ไฟต์ หลังพลาดถูก “ทาอิกิ นาอิโตะ” จากญี่ปุ่น กดนับยก 2 ส่งให้แพ้ไปหวุดหวิดด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ขณะที่ “โจฮัน กาซาลี” เด็กระเบิดลูกครึ่งมาเลย์-อเมริกัน พ่ายติดต่อกันเป็นไฟต์ที่ 2 หลังแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “ดิเอโก ปาเอซ” จอมเก๋าตัวแทนสหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย ที่ออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่าสำหรับศึกนี้ มีนักกีฬาเพียงหนึ่งเดียวที่ระเบิดฟอร์มโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ติดมือกลับบ้าน ได้แก่“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี”สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 32คู่เอก จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะน็อก นักรบ แฟร์เท็กซ์ นาทีที่ 0:52 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)คู่รอง อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอลเมห์ดี เอล จามารี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)ดิเอโก ปาเอซ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ โจฮัน กาซาลี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)ทาอิกิ นาอิโตะ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก โยฮัน เอสตูปินาน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)อิบรากิม ดาอูเอฟ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ มาโกเมด อาคาเอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)อาเรียน เอสพาร์ซา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ริคาร์โด บราโว (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)จาบีร์ จาเบรลอฟ ชนะทีเคโอ นิโคลัส วินญา นาทีที่ 1:43 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต)ทาเกียร์ คาลิลอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เหลียว ชือชู (มวยไทย 140 ป.)แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH