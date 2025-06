"แอนโธนี ฮัดสัน" อดีตโค้ชบีจี นั่งแท่น ผอ.เทคนิค สมาคมฟุตบอล

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน เป็นผู้อำนวยการเทคนิค โดยจะเริ่มงานทันทีสำหรับ หน้าที่หลักของ ผู้อำนวยการเทคนิค จะมีหน้าที่หลักในการลงรายละเอียดในส่วนของการวางรากฐานเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย โดยเฉพาะ การวิเคราะห์, ประมวลผลข้อมูล และสถิติ ของนักเตะในสนาม และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีบทบาทเชิงรุกในการให้แนวทางวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อสร้างสไตล์การเล่นที่เหมาะสม สอดคล้องกันทุกชุดจากทีมเยาวชนสู่ทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีการเปิดสรรหา ผู้อำนวยการเทคนิค เพื่อเข้ามาวางแผนในการเพิ่มศักยภาพฟุตบอลไทย ตั้งแต่ในระดับรากฐานจนถึงระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงกับ แอนโธนี ฮัดสันสำหรับ แอนโธนี ฮัดสัน ปัจจุบันอายุ 44 ปี เริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลกับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ในพรีเมียร์ลีก ตามด้วย ลูตัน ทาวน์, เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น และ วิลมิงตัน แฮมเมอร์เฮด หลังจากนั้นได้ผันตัวมาเป็น ผู้ฝึกสอนโดยเริ่มทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนที่สหรัฐอเมริกา กับ รีล แมรีย์แลนด์ โมนาชส์ ตามด้วย นิวพอร์ต เคาน์ตี้ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้คุม ทีมชาติ บาห์เรน U23 และชุดใหญ่, นิวซีแลนด์ U23 และชุดใหญ่, ก่อนจะกลับไปคุมสโมสร โคโลราโด้ ราปิดส์ ในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา และ ทีมชาติสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ชุด เยาวชน รวมถึงชุดใหญ่ จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในทวีปเอเชียอีกครั้บ กับ สโมสร อัล มาร์คิยา, อัล อราบี และล่าสุดกับสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ดประวัติการศึกษาด้านฟุตบอล- UEFA Pro Licence (2010)- UEFA A Licence (2008)- UEFA B Licence (2007)- New Zealand Football High Performance Sport Coach- New Zealand Football Accelerator Programme (2017)ประสบการณ์การทำงานด้านฟุตบอล- BG Pathum United : Head Coach 2025- Al-Arabi Sports Club : Head Coach 2024- Al-Markhiya Sports Club : Head Coach 2023- United States Soccer Federation : Men’sNational Team Head Coach 2023- United States Soccer Federation : Men’s National Team Assistant Coach 2020 - 2023- United States Soccer Federation : Men’sU20 National Team Head Coach 2020 - 2021- Colorado Rapids : Head Coach 2017 - 2019- New Zealand Football : Men’sNational Team Head Coach 2014 - 2017- New Zealand Football : Men’s U17 & U20 Head Coach 2014 - 2017- Bahrain Football Association : Men’sNational Team Head Coach 2013 - 2014- Bahrain Football Association : Men’s U23 Head Coach 2012 - 2013- Newport County FC : Head Coach 2011- Tottenham Hotspur FC : Reserve Team Head Coach 2010 - 2011- Real Maryland FC : Head Coach 2008 - 2010