“สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์” ได้ 8 ยอดฝีมือชม ดิ โอเพ่น ที่ไอร์แลนด์เหนือ

สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์ ได้ 8 ยอดฝีมือคว้าตั๋วชมกอล์ฟเมเจอร์ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 153 ที่สนามรอยัล พอร์ตรัช ประเทศไอร์แลนด์เหนือ หลังได้นักกอล์ฟ 4 คนสุดท้ายจากการแข่งขัน “9 HOLES COURSE CHALLENGE” ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมาสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในฐานะ โกลบอล สปอร์ต พาร์ทเนอร์ชิพ การแข่งขันศึกเมเจอร์ ดิ โอเพ่น จัดกิจกรรมเพื่อหายอดฝีมือ 8 คนรับรางวัล สิงห์ ดิ โอเพ่น ดิ เอ็กซ์คลูซีฟทริป เดินทางไปชมการแข่งขัน ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 153 ที่สนาม รอยัล พอร์ตรัช ประเทศไอร์แลนด์เหนือ พร้อมออกรอบสนามชื่อดังประเทศอังกฤษในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยได้การแข่งขันรอบพิเศษ “9 HOLES COURSE CHALLENGE” นำนักกอล์ฟอันดับ 5-120 จากเวอร์ชวลกอล์ฟ ไฟนัล สเตจ มาแข่งขัน 9 หลุม ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ โดยจะแบ่งสนามออกเป็น 2 คอร์ส ผู้ที่จบสองอันดับแรกของแต่ละคอร์สจะได้รางวัล “สิงห์ ดิ โอเพ่น ดิ เอ็กซ์คลูซีฟทริป” ไปชมกอล์ฟเมเจอร์ ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 153ผลการแข่งขันคอร์สเอ นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ จบ 1 อันเดอร์พาร์ 35 เฉือนชนะ นิธิกิตติ์ ชัยวรธนพันธ์ สโตรกเดียว ส่วนคอร์สบี โจเซฟ เฮนเล จากสหรัฐฯ คว้าแชมป์ที่สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 35 โดยมี พุทธินันท์ ศรีอ่อนรอด รั้งอันดับสองด้วยสกอร์อีเวนพาร์ 36 ทั้ง 4 คนได้สิทธิเข้าชม ดิ โอเพ่น สมทบกับอีก 4 คนจากรอบเวอร์ชวลกอล์ฟ ไฟนัล สเตจ ที่สนามโพธาลัย แบงค็อก ก่อนหน้านี้สรุปรายชื่อ 8 นักกอล์ฟที่ได้สิทธิเข้าชมการแข่งขัน ดิ โอเพ่น ครั้งที่ ครั้งที่ 153 และออกรอบที่สนามลอนดอน กอล์ฟ คลับ ประเทศอังกฤษ ประกอบด้วย ผู้เล่น 4 คนจาก เวอร์ชวลกอล์ฟ ไฟนัล สเตจ ที่สนามโพธาลัย แบงค็อก ได้แก่ ธนกร ตัณฑเวส, อภิชา อรนิชรตนพร, วันชนะ อุดมศรี และ วรวีร์ ปริยวงศ์ และอีก 4 คน จากรอบ 9 HOLES COURSE CHALLENGE ได้แก่ นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์, โจเซฟ เฮนเล, นิธิกิตติ์ ชัยวรธนพันธ์ และ พุทธินันท์ ศรีอ่อนรอด