ทรูวิชั่นส์ ยิงสด!! นัดชิง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก “เปแอสเช” ปะทะ “อินเตอร์” คืนวันที่ 31 พ.ค.

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลถ้วยรายการยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2024-25 รอบชิงชนะเลิศ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ปะทะ อินเตอร์ มิลาน สดจาก อัลลิอันซ์ อารีน่า นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี เช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายนนี้ เวลา 02.00 น. ชมสดทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ช่อง beIN Sports1 (607) สตรีมพร้อมเชียร์ได้เลย https://truevisions-now.onelink.me/RQwi/pou5sxsiศึกฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก 2024-25 รอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาพบกันของ “เปแอสเช” ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แชมป์ลีก เอิง ฝรั่งเศส ที่จะมาลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร กับ “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน รองแชมป์ กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี และแชมป์ยุโรป 3 สมัย ซึ่งผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ทำศึก ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพ กับ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ แชมป์ ยูโรป้า ลีก ในซีซันหน้า และจะได้ไปเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกในปี 2029 อีกด้วยเปแอสเช ของกุนซือ หลุยส์ เอนริเก้ จบฤดูกาลในลีกด้วยตำแหน่งแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน ซึ่งถือว่าเป็นไปตามความคาดหมาย แต่เป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคือ แชมป์ยุโรปสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร ซึ่งปีนี้พวกเขาฟอร์มดีมาก ๆ ฝ่าด่าน 3 ทีมจากอังกฤษอย่าง ลิเวอร์พูล, แอสตัน วิลล่า และ อาร์เซน่อล จนเข้ามาถึงรอบชิงได้ในที่สุด ด้วยขุมกำลังที่ลงตัวในทุกตำแหน่ง นำโดย 3 ประสานเกมรุก เดซิเร่ ดูเอ้, ควิช่า ควารัตสเกเลีย และ อุสมาน เดมเบเล่ฝั่งอินเตอร์ ทีมแชมป์ยุโรป 3 สมัยของกุนซือ ซิโมเน่ อินซากี้ ถือว่ามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม จบซีซั่นใน เซเรีย อา ด้วยตำแหน่งรองแชมป์ โดยเบียดกับ นาโปลี ไปจนถึงนัดสุดท้าย ขณะที่ในถ้วยยุโรปทะลุเข้าชิงได้เป็นครั้ง 2 ในรอบ 3 ปี โดยครั้งที่แล้วในซีซั่น 2022-23 พวกเขาพ่ายต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ไป 0-1 จึงต้องการแก้ตัวให้ได้ในปีนี้ ซึ่งพวกเขาฝ่าด่านโหดอย่าง บาเยิร์น และ บาร์เซโลน่า เข้ามาจนถึงนัดชิง โดยที่เด็ดของพวกเขาอยู่ที่คู่กองหน้าอันตราย มาร์กกุส ตูราม และ เลาตาโร่ มาร์ติเนซ กัปตันทีมTrueVisions NOW PLUS ซีรีส์สุดฟิน กีฬาสุดมัน สายซีรีส์ห้ามพลาด เชียร์สด F1 และฟุตบอลยูโรป ดูฟรีแอปดัง IQIYI สมัครเลยที่แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สามารถรับชมผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี