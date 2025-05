ซูเปอร์สปอร์ต ร่วมกับ พูม่า (ไทยแลนด์) จัด MEET & GREET ชวนเหล่าสาวกทีมเรือใบสีฟ้าร่วมฉลองเปิดตัวคอลเล็กชันใหม่ “MCFC HOME JERSEY”

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ร่วมกับ PUMA (พูม่า) แบรนด์เครื่องแต่งกายกีฬาและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี จัดกิจกรรมเอาใจแฟนบอลชาวไทยได้มาร่วม Meet & Greet พร้อมฉลองเปิดตัวคอลเล็กชันใหม่ “MCFC HOME JERSEY” เสื้อชุดเหย้าของทีม “สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้” (Manchester City FC) สำหรับการแข่งขันฤดูกาลใหม่ 2025/2026 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอเล็กซองด์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) ร่วมด้วยนางสาวพรทิพย์ วนิชนพรัตน์ Country Manager, PUMA Sports (Thailand) และ นางสาววิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) ร่วมเป็นเกียรติในงาน ที่ร้าน Supersports ชั้น 2 สาขาเมกาบางนานายธนะภูมิ บันดาลบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารสินค้าบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “Supersports ในฐานะ The One for Football ผู้นำแหล่งรวมสินค้าฟุตบอลที่ครบครันที่สุดในประเทศ เรามองว่าตลาดฟุตบอลในบ้านเรายังได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกีฬาฟุตบอลยังคงเป็นหนึ่งกีฬาที่ครองใจใครหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้เล่นหรือผู้ชมก็ตาม ทางซูเปอร์สปอร์ตจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์ เรามีสินค้าจากแบรนด์ดังที่พร้อมรองรับผู้เล่นสมัครเล่นจนไปถึงมืออาชีพ ไฮไลท์โดดเด่นที่สำคัญที่คอฟุตบอลต้องห้ามพลาด คือได้รวบรวม Jersey Wall ทุกลีกทั้งในไทยและต่างประเทศมาไว้มากที่สุด โดยเรามีสาขาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่รองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมเปิดตัวเสื้อในวันนี้แล้วนั้น เรายังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลได้มาพบปะกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งที่เราจัดเองและร่วมกับพันธมิตรอีกมามาย เช่น กิจกรรม Football Clinic กิจกรรม Meet & Greet กระทบไหล่ นักเตะชาวไทยและต่างชาติ การไปสนับสนุนสโมสรต่างๆ ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับ และสนับสนุกีฬาฟุตบอลให้ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มเจเนเรชัน”ด้าน นางสาววรอนงค์ อัจฉรารุจิ Teamhead Marketing PUMA Sports (Thailand) เผยถึงดีไซน์ในคอลเล็กชันใหม่นี้ ว่า “ตัวเสื้อจะมีลายแถบเฉียง ดีไซน์ที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ในเกมเยือน ซึ่งถูกนำมาใช้ในชุดเหย้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร โดยจับคู่กับโทนสีฟ้าอ่อน สีเอกลักษณ์ประจำสโมสร พร้อมออกแบบใหม่ให้ทันสมัยสำหรับคนรุ่นใหม่ เชื่อมโยงอดีตเข้าสู่อนาคต และตอกย้ำแนวทางเฉพาะตัวของแมนซิตี้ทั้งในสนามและนอกสนาม โดยคอลเล็กชันนี้วางจำหน่าย 2 รุ่น คือ รุ่น AUTHENTIC และรุ่น REPLICAโดยเสื้อแข่งเหย้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รุ่น AUTHENTIC: เนื้อผ้า Ultraweave ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดน้ำหนักและแรงเสียดทาน ช่วยดูดซับเหงื่อ ให้ความรู้สึกแห้งสบายขณะสวมใส่ และผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100% และเสื้อแข่งเหย้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รุ่น REPLICA: มาพร้อมเทคโนโลยี dryCELL ช่วยให้รู้สึกแห้งสบายตลอดการสวมใส่ และใช้วัสดุจากสิ่งทอและโพลีเอสเตอร์ที่ผ่านการรีไซเคิลอย่างน้อย 95% คอลเล็กชันใหม่ “MCFC HOME JERSEY” รุ่น AUTHENTIC วางจำหน่ายในราคา 4,600 บาท รุ่น REPLICA ราคา 2,900 บาทที่ร้าน PUMA และ ซูเปอร์สปอร์ตส (Supersports)”แฟนบอลที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร / โปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปี