ผู้บริหาร ONE เผย เคยมีผู้เสียประโยชน์คิดจ้างมือปืนจัดการผู้ใหญ่ที่สนับสนุน ONE แต่ไม่ได้ผล

"ปลาย" จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ออกมาเผยผ่านรายการ The ONE Podcast EP.12 ว่าครั้งหนึ่งเคยมีกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ในวงการมวย ถึงขั้นลงขันจ้างมือปืนหวังจัดการคนที่สนับสนุน ONE บางรายเลยทีเดียวปัจจุบัน ONE กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในปัจจุบัน มวยไทย แทบจะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีเรตติ้งดีที่สุดของรายการ หลังจากที่เริ่มมีศึก ONE ลุมพินี เกิดขึ้น เมื่อ 3 ปีก่อนล่าสุด "ปลาย" จิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ประเทศไทย ออกมาเผยเบื้องหลังที่น่าสนใจผ่านไลฟ์สด โดยระบุว่าการที่จะพา ONE ก้าวไปสู่ระดับโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย"เมื่อก่อน เคยมีกลุ่มคนที่เสียประโยชน์เคยมีความคิดที่จะลงขันจ้างมือปืนจัดการ ผู้ใหญ่ในวงการที่สนับสนุน ONE แต่สุดท้ายก็ไม่ทำ เพราะประชาชน คนมวย และ กองทัพบก ผสมกับความดีที่ทำช่วยเปลี่ยนใจพวกเขา" บิ๊กปลาย กล่าว