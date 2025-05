ONE ลุมพินี ชนะนาฏราช 2 ปีซ้อน / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีงานประกาศรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 16 ถือเป็นงานประกาศผลรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่วิทยุ โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ออกอากาศในปี พ.ศ.2567 จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ณ สเฟียร์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์หลายคนอาจโฟกัสกันที่รางวัลนักแสดงนำ หรือละคร ซีรีส์ ในวงการบันเทิงต่างๆ แต่ในงานนี้มีอีกหนึ่งรางวัลที่ถือว่าน่าสนใจ นั่นก็คือ รายการกีฬายอดเยี่ยม โดยในปีนี้มีผู้เข้าชิงด้วยกัน 4 รายการ ได้แก่ ONE ลุมพินี, ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี และมวยไทย 7 สี 3 รายการที่ออกอากาศทางช่อง 7 เอชดี ส่วนผู้ท้าชิงอีก 1 ได้แก่ SPORTS CORNER ของ PPTV HDปรากฎว่าผู้ชนะก็เป็นไปตามคาด นั่นก็คือ ONE ลุมพินี ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ONE Championship ของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง, เทโร เอ็นเตอรเทนเมนต์, ช่อง 7 และสนามมวยลุมพินี โดยรายการนี้คว้ารางวัลดังกล่าว 2 ปีซ้อน เลยทีเดียวก็ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่รายการมวยชนะเลิศรายการกีฬายอดเยี่ยม 2 ปีติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความนิยม และมาตรฐานของการให้คะแนนจากคณะกรรมการ ซึ่ง ONE ลุมพินี ถือมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งในการแสดงออกเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมวยไทยแม้จะว่ากันตามตรงการแสดงออกถึงแม่แม้มวยไทยแบบครบวงการอาจจะดูเป็นรองทางฝั่ง RWS เพราะรายการนั้นเน้นทุกอย่างแบบดั้งเดิม ทั้งการรำมวยทุกคู่ก่อนชก หรือ การใช้นวมใหญ่ และการให้คะแนนที่อาจจะดูเป็นการให้คะแนนในรูปแบบผสม ระหว่าง มวยยุคเก่า กับมวยยุคใหม่ (รูปมวย)แต่ถ้าวัดกันเรื่องของเรตติ้งความนิยมแล้วนั้น ONE ลุมพินี กินขาดจริงๆ แค่ในเรื่องของยอดผู้ชมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ และหน้าจอโทรทัศน์ ก็ชนะเลิศเป็นประจำทุกสัปดาห์ เรียกได้ว่าเรตติ้งมากกว่ารายการมวยอื่นๆ ทุกรายการหลายเท่ามิหนำซ้ำ ONE ลุมพินี บางอีเวนต์ ยังแทบจะเป็นรายการกีฬาแรกๆ ที่ทุบสถิติมีคนดูเหนือกว่าละครหลังข่าวที่ออนแอร์ในช่วงเวลาเดียวกันเสียอีก มันก็บ่งบอกได้ว่าช่วงนี้กระแสคนดูหน้าจอคงเริ่มเบื่อกับละครหลังข่าว และหันมาดูอย่างอื่นมากขึ้นสำหรับรายการ ONE ลุมพินี ออกอากาศสดทุกวันศุกร์ ผ่านทางช่อง 7HD หมายเลข 35 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ถึง 23.30 น. เริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2566 โดยได้รับการตอบรับจากแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้อย่างอบอุ่นซึ่งหากดูช่วงเวลาที่ออนแอร์แล้วนั้น ถือเป็นช่วง "วัดใจ" ผู้จัดพอสมควรในช่วงแรก เพราะไม่มีอะไรมาการันตีได้ว่าจะมีคนดูมากน้อยแค่ไหน เพราะชนกับละครหลังข่าว แต่สุดท้ายผลเรตติ้งในแต่ละสัปดาห์ก็เป็นตัวชี้วัดได้อย่างดี ว่า รายการมวยรายการนี้โกยความนิยมจากคนดูได้มากแค่ไหนสิ่งที่โดดเด่นของ ONE ลุมพินี ตั้งแต่จัดครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อน คือ เป็นรายการการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ของไทยที่ปราศจากความกดดัน หรือการพนันจากข้างสนาม ให้คะแนนตามกติกาทุกอย่าง ด้วยกรรมการ และผู้ตัดสินที่คัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นอย่างดี พร้อมจ่ายค่าตัวนักมวยด้วยเรตสูงที่สุดในประเทศ (ต่ำสุดคือ 80,000 บาท) เพื่อวางรากฐานยกระดับนักกีฬาสู่ตลาดสากลต่อไปขณะเดียวกันรายการนี้ยังช่วยผลักดันนักกีฬาให้มีชื่อเสียง มีเกียรติ และก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ ระดับประเทศ ตามปณิธานของ ONE ที่สำคัญคือมีการแข่งขันที่สนุกดุเดือดถูกใจผู้ชมทั่วประเทศ จนสร้างเรตติ้งสูงที่สุดของรายการประเภทการต่อสู้ การันตีความยอดเยี่ยมของ ONE ลุมพินี ได้เป็นอย่างดี