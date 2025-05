“ชิพ-นครินทร์” ระเบิดผลงาน บิด Honda CBR1000RR-R คว้าโพเดียม ST1000 ดาวรุ่งไทย คว้าท็อป 4 J-GP3 ศึกออลเจแปน ที่ ซูโก้ ประเทศญี่ปุ่น

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ระเบิดผลงานประเดิมสนาม ศึกออลเจแปน 2025 MFJ All Japan Road Race Championship “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภัวภัทร์ ยอดนักบิดไทยจาก “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะแชมเปี้ยน” และยอดรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 34 สังกัดทีม Astemo SI Racing with Thai Honda ทำผลงานคว้าโพเดียมอันดับที่ 2 ขณะที่นักแข่งดาวรุ่งไทยลงแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพระดับนานาชาติด้วยเรซแมชชีน Honda NSF250R ทำผลงานเก็บคะแนนสะสมได้ทั้ง 3 คัน นำโดย "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ แซงคู่แข่งขึ้นมาคว้าท็อป 4 ได้อย่างยอดเยี่ยม ที่ สนามซูโก้ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมาศึกออลเจแปน 2025 สนามที่ 2 ซึ่งเป็นสนามแรกที่ทัพนักบิดไทยลงสนามร่วมทำการแข่งขัน ในรุ่น ST1000 และรุ่น J-GP3 ไปดวลกันที่ สนามซูโก้ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความท้าทายจากความแข็งแกร่งของคู่แข่งในรายการท่ามกลางสภาพอากาศที่เปียกชื้นโดยการแข่งขันรุ่น ST1000 “ชิพ-นครินทร์” บิด Honda CBR1000RR-R หมายเลข 34 ออกสตาร์ตขึ้นดวลความเร็วกับนักบิดเจ้าถิ่นได้ทันทีและเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 2 จากการขับเคี่ยวชิงอันดับลุ้นแชมป์ที่เป็นไปอย่างสูสี ตามหลังผู้ชนะเพียง 0.117 วินาที เท่านั้นด้านการแข่งขันรุ่น J-GP3 ของดาวรุ่งนักแข่งไทย ที่ได้รับการพัฒนามาจาก ฮอนด้า อะคาเดมี่ และ ไทยแลนด์ ทาเลนต์ ลงแข่งขันใน สังกัด Astemo SI Racing with Thai Honda ด้วยรถแข่ง Honda NSF250R ที่มีการปรับแต่งตามที่กติการายการกำหนด เก็บประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติต่อกรกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถเก็บคะแนนสะสมได้ทันทีทั้ง 3 คนในการลงแข่งขันสนามแรกโดย "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ หมายเลข 30 สามารถคว้าท็อป 4 มาครองได้สำเร็จ ขณะที่ "ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง หมายเลข 15 เข้าเส้นชันมาในอันดับที่ 11 โดยมี “ไบร์ท”เตชินท์ อินทร์อภัย หมายเลข 31 ตามมาในอันดับที่ 13ทั้งนี้ การแข่งขันโปรแกรมต่อไป รุ่น J-GP3 จะลงสนามอีกครั้งในโปรแกรมสนามที่ 3 ของรายการ ออลเจแปน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน ที่ สนามสึคุบะ เซอร์กิต (Tsukuba Circuit) ประเทศญี่ปุ่น และรุ่น ST1000 จะแข่งขันกันอีกครั้งในสนามที่ 4 ของโปรแกรมออลเจแปน ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม ที่ สนามโมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ (Mobility Resort Motegi) ประเทศญี่ปุ่น