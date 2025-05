รมต.กีฬา นำ กกท.- คณะอนุ กก.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ยกทีมบุกฝรั่งเศสเปิดงาน Thai fist in Thai fest จุดกระแสมวยไทยซอฟท์เพาเวอร์

กระแสมวยไทยสำหรับชาวต่างชาติยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลไทยเดินหน้าให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้กับชาวต่างชาติกันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่เพิ่งจบลงไป "บิ๊กบอย" นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นำทีมเปิดงาน "Thai Fists in Thai Fest โชว์กำปั้นไทย ที่กรุงปารีส ประเทศไทยฝรั่งเศส มุ่งนำศิลปะ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะมวยไทยมาสร้างกระแส สร้างมูลค่าที่แดนน้ำหอม โดยงานนี้ นาบิล อานาน แท็กทีม ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ เปิด "Thai fist" ถ่ายทอดวิชาการออกอาวุธมวยไทยในฉบับต้นตำรับให้กับชาวฝรั่งเศสกว่า300 คน ที่มาร่วมคอร์สเรียนนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา ร่วมเปิดงานกิจกรรม Thai fist in Thai fest โชว์กำปั้นไทย ในงานเทศกาลไทย จุดกระแสมวยไทยซอฟท์เพาเวอร์ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีนางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และคณะผู้บริหารวงการกีฬาไทย รวมถึงนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ร่วมงานด้วยนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การเดินหน้าโร้ดโชว์ มวยไทยซอฟเพาเวอร์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราได้ครูมวยนักมวยชื่อดังจากประเทศไทยมาสอนวิชามวยไทยให้กับชาวต่างชาติหลายคน อย่างการมาที่ฝรั่งเศสในรอบนี้ แน่นอนว่าเราได้นำศิลปะแม้ไม้มวยไทยแบบต้นตำรับมาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมมวยไทย "Thai fist" แต่อีกนัยยะหนึ่งในแง่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศสมีนักท่องเที่ยวปีหนึ่งกว่าร้อยล้านคน ซึ่งเราได้ปรึกษากับ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และอยากร่วมกันนำเสนอการท่องเที่ยวไทยให้มากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยวและกีฬา การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับโลก อาทิ โมโตจีพี วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก หรือเนชั่นส์ลีก และซีเกมส์ และอีกหลากหลายชนิดกีฬา ซึ่งรัฐบาลพร้อมเต็มที่กับการจัดการแข่งขัน และแน่นอนว่ามวยไท คือ หนึ่งในอีเวนต์ที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีด้าน ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับมวยไทย รวมถึงซอฟต์เพาเวอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งตนเองในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา อยากจะเห็นมวยไทยแพร่หลายทั่วโลก การมาครั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรม กับทางสถานเอกอัครราชฑูตไทยในฝรั่งเศสจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป "Thai fist" โดยนำนักมวยชื่อดังเช่น นาบิล อานาน ซูเปอร์สตาร์นักมวยไทย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล, ยอดแสนไกล แฟร์เท็กซ์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย, แดเนียล โรดริเกวซ ยอดนักมวยไทยชาวสวิส เจ้าของเข็มขัดแชมป์เวทีราชดำเนิน และ "เทรนเนอร์เก" เทรนเนอร์คู่ใจของ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" มาร่วมสอนศิลปะมวยไทยอย่างถูกต้องลึกซึ้ง แก่นักมวยชาวต่างชาติที่หลงรักมวยไทย ที่ฝรั่งเศสรอบนี้ด้วย"งานที่จัดขึ้น 2 วันมีนักมวยร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 300 คน จึงต้องแบ่งครึ่งให้เหลือวันละ 150 คน เพื่อที่นักมวยที่มาร่วมกิจกรรมจะได้ต่อยอดความรู้ได้อย่างเต็มที่ และครูมวยไทยจะได้ดูแลนักเรียนในคลาสอย่างทั่วถึง และสิ่งสำคัญที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดกิจกรรมมวยไทยซอฟพาวเวอร์นั้นยิ่งมีผู้สนใจเยอะก็จะนำพากันไปเรียนที่เมืองไทย ที่สำคัญบางคนไม่ได้มาคนเดียวแต่มาทั้งครอบครัวเพื่อมาท่องเที่ยวอีกเป็นสัปดาห์เป็นเดือน มาจับจ่ายซื้ออุปกรณ์มวยไทยตามหัวเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งก็ถือเป็นการเพิ่มรายได้ในพื้นที่ชุมชนและนี่คือผลพวงจากการท่องเที่ยวโดยกีฬา” ผศ.พิมล กล่าวด้านกิจกรรม "Thai fist" ที่ให้ความรู้ด้านมวยไทย มียอดนักมวยไทยชื่อดังตบเท้าถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันจำนวนมาก โดยวันแรกมีผู้เข้าร่วมกิจกรมจำนวน 150 คน ช่วงเช้าเป็นคิวของ ยอดแสนไกล แฟร์เทกซ์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย ต่อด้วย แดเนียล โรดริเกวซ ยอดนักมวยไทยชาวสวิส เจ้าของเข็มขัดแชมป์เวทีราชดำเนิน ร่วมถ่ายทอดเทคนิค ส่วนช่วงบ่าย ซูเปอร์สตาร์นักมวยไทยชื่อดัง นาบิล อานาน และ "เทรนเนอร์เก" เทรนเนอร์คู่ใจของ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ร่วมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนใจและความประทับใจจากนักมวยชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนาบิล อานาน ยอดนักมวยไทย กล่าวว่า กิจกรรมมวยไทย "Thai fist" รอบนี้ ตัดสินใจมาร่วมด้วยเพราะสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้ ซึ่งก็มองว่านี่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วม ให้มีความเข้าใจศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีโอกาสแบบนี้อีกก็อยากจะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมแบบนี้อีกในทุกๆ ครั้งทุกๆ ช่วงที่ไม่ชนกับช่วงชกป้องกันแชมป์