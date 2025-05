TSS The Super Series by B-Quik และ B-Quik Thailand Super Series 2025 เปิดฉากสนามแรกสุดตื่นเต้น ท่ามกลางพายุฝนกระหน่ำ

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ดีที่สุดแห่งอาเซียน รายการ TSS The Super Series by B-Quik และ B-Quik Thailand Super Series เปิดฉากฤดูกาล 2025 ด้วยโปรแกรมการแข่งขันดุเดือดตลอด 3 วันเต็มเริ่มที่รายการ TSS The Super Series by B-Quik รุ่นใหญ่ที่แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตรอคอย ด้วยศึก 60 นาทีของรุ่นใหญ่สุด TSS Supercar GT3 เรซแรก ปรากฏว่า ปิติ ภิรมย์ภักดี จับคู่กับ กันตศักดิ์ กุศิริ จากทีมSingha Motorsport Team Thailand โชว์ฟอร์มเยี่ยมเข้าเส้นชัยประเดิมแชมป์แรกของปีจากนั้นเรซที่สอง วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ และ ลอริน ไฮน์ริช จากทีม AAS Motorsport By EBM ควบคุมสถานการณ์และวางแผนการแข่งท่ามกลางสายฝนได้ดีเป็นฝ่ายเข้าเส้นชัยรับแชมป์ไปครองรุ่น TSS Supercar GTM ปรากฏว่าสนามนี้ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ จากทีม Singha Motorsport Team Thailand โชว์ฟอร์มสวยคว้าแชมป์ไปทั้งสองเรซรุ่น TSS Supercar GT4 ลังจบศึก 60 นาที กันตธีร์ กุศิริ และ คมิก กรรณสูต จาก AAS Motorsport ผงาดคว้าแชมป์ไปครองได้ทั้งสองเรซรุ่น TSS Supercar GTC เรซแรกแชมป์ตกเป็นของ เชน อัง ที่จับคู่กับ เคนเนธ โฮ จากทีม Team Supersonic by Rong Po Power Unit คว้าแชมป์ไปได้ ส่วนเรซที่สองแชมป์ตกเป็นของ ศิราเมษฐ์ ทั่งสุธีรนนท์กุล จากทีม TECPRO RACINGขณะที่รายการ B-Quik Thailand Super Series รุ่น Super Touring ศึก 60 นาทีกับดีกรีความดุเดือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปล่อย Rolling Start เรซแรก ชติธนินท์ ไชยกิตติลักษณ์ และ อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย จากทีม NEXZTER x RMR Motorsport by ร่มไม้ริมนา เก็บแชมป์ไปครอง ส่วนเรซที่ 2 ชนกนันท์ นันทมานพ และ ฐนภัทร สุทธิสว่าง จากทีม M&M Racing Team By Nexzter and Liqui Moly กลับมาคว้าชัยชนะรุ่น Thailand Super Pickup D1 (Class A-B) เรซแรกจบลงด้วยชัยชนะของนันทวัฒน์ ชำนาญ จากทีม Nexzter, MKSport, HYB, Speed Oil, Motul, AKANA by อู๋ดอ๋องระยอง ส่วนในเรซที่ 2 และเรซที่ 3 ณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ จากทีม LIQUI MOLY RUNSTOP SUPER PIG VENOM ออฟชั้นบางแสน By JOBMOBTRI ซึ่งเก็บแชมป์ไปครองได้ทั้ง 2 สนามรุ่น Thailand Super Pickup D2 (Class C) เรซที่ 1 เป็นชัยชนะของ อิทธิศักดิ์ แก้วดี จาก SSK Factory OMC-racing ครัวบุษกร บ้านฉาง อู๊ด-อ๋องระยอง ส่วนในเรซที่ 2 ตกเป็นของ อานุภาพ ศรีคลัง จากทีม KING_performance สดพูนทรัพย์ KAS auto parts BY (โอ๊ตอู่ช่างขวัญ Racing team) และเรซที่ 3 ศุภมงคล เดชเพชร จากทีม ชาบูเถ้าแก่บิ๊ก, Tum Clutch, Mk Sport, Akana, CNC รักกัญ By อู๊ดอ๋องระยอง ซิวแชมป์ขณะที่รุ่นเล็ก Thailand Super Eco เรซที่ 1 วงศพัทธ์ เกตุศิริ จากทีม Idemitsu Kinik Cusco Nexzter Team ออกสตาร์ตจาก โพล โพสิชั่น นำม้วนเดียวจบ เก็บชัยชนะไปครอง ก่อนอกหักในเรซที่ 2 ให้กับ ชินวิช รมยานนท์ จากทีม PT Maxnitron Wise BRD Nexzter Venom secret koh kood by Rongpo Power Unit คว้าชัยชนะไป อย่างไรก็ตามเรซที่สาม วงศพัทธ์ เกตุศิริ กลับมาแก้มือโชว์ความเหนือชั้นด้วยการออกสตาร์ตจากท้ายแถว พร้อมจบลงด้วยการเก็บแชมป์ไปอีกสนามสำหรับสนามต่อไปวันที่ 2 – 6 ก.ค. ที่ Bangsaen Grand Prix 2025 กับการแข่งขันแบบ Street Circuit บนถนนเลียบชายหาดที่สวยงามที่สุดในระดับอาเซียน ผ่านการรับรองโดย FIA เกรด 3 และแฟนๆ สามารถรับชมได้ทั้งแบบใกล้ชิดติดขอบสนาม หรือ Live สด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries