"น้องเรียว" วงศพัทธ์ เกตุศิริ​ เจ้าหนูวัย​ 16​ ปี​ ซิ่งรถคู่ใจ จาก Idemitsu Kinik Cusco Nexzter Team สวมหัวใจเกินร้อยจากออกอันดับท้ายสุด​คันที่​ 22 เหยียบเต็มคันเร่งแซงเข้าป้ายคว้าทริปเปิ้ลแชมป์​ B-Quik Thailand Super Series 2025 Thailand Super Eco​ Race 3 สนามช้างอินเตอร์​เนชั่นแนล​ เซอร์กิต​ บุรีรัมย์​ แบบสะใจกองเชียร์เมื่อวันที่​ 25​ พ.ค.​ B-Quik Thailand Super Series 2025Thailand Super Eco​ Race 3 สนามช้างอินเตอร์​เนชั่นแนล​ เซอร์กิต​ บุรีรัมย์​​ เริ่มต้นโปรแกรมความเดือดวันอาทิตย์ ด้วยรุ่น Thailand Super Eco สนามที่ 3 โดยมี หมายเลข 9 เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จาก RUK Racing Team ขึ้นมาประจำการบนโพล โพสิชั่นอีกครั้ง ประกบด้วยกริดที่ 2 หมายเลข 90 นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร จาก PT Maxnitron Wise BRD Nexzter Venom secret koh kood by Rongpo Power Unitส่วนกริดที่ 3 เป็น หมายเลข 87 รภัทกร วงษ์ศิริ จาก ฮอนด้าบางเขน Motul Thailand By Squad Racing Teamแต่ที่น่าจับตามอง คือ หมายเลข 33 "น้องเรียว" วงศพัทธ์ เกตุศิริ จาก Idemitsu Kinik Cusco Nexzter Team ที่เมื่อวานอกหักแบบไร้อันดับ เลยทำให้ศึกนี้ต้องออกจากสตาร์ทจากท้ายแถว และใช้เวลาเพียง 4 รอบสนามไต่ขึ้นมาเป็นหนึ่งใน 5 อันดับหัวแถวอย่างดุเดือด ซึ่งในช่วงกลางการแข่งขันตำแหน่งผู้นำก็มีการเปลี่ยนแปลงโดย หมายเลข 65 Roni Risman (โรนี ริสแมน) ที่ส่ง หมายเลข 90 นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร ลงมาเป็นอันดับ 2 ซึ่งผู้ที่ตามหลังอยู่ในอันดับ 3 คือ หมายเลข 33 วงศพัทธ์ เกตุศิริ ที่โชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงสุดๆ ในสนามนี้ และแซงอันดับ 2 หมายเลข 90 นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร ได้ในอีกอึดใจต่อมา จ่อท้ายผู้นำสร้างแรงกดดันอันหนักหน่วง จนกระทั่งคว้าตำแหน่งผู้นำสำเร็จอย่างสวยงามไฮไลต์ของรุ่นอยู่ที่ 3 อันดับแรก ที่เรียกได้ว่า ผูกเชือกลากกันมา ตั้งแต่ผู้นำ คือ หมายเลข 33 วงศพัทธ์ เกตุศิริ, หมายเลข 65 Roni Risman (โรนี ริสแมน) อันดับ 2 และหมายเลข 90 นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร อันดับ 3 ขณะที่ หมายเลข 9 เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จาก RUK Racing Team ตรึงพื้นที่อยู่ในอันดับ 4 โดยมีอันดับ 5 เป็นหมายเลข 26 อัฐพล แก้วอาษา จาก B-Quik Racing Teamป้าย Final Lap ถูกแสดงขึ้นมาต้อนรับ หมายเลข 33 วงศพัทธ์ เกตุศิริ ที่สตาร์ทจากอันดับ 22 พลิกกลับขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างเด็ดขาด และลอยลำยาว ปล่อยให้เกมส์ที่น่าจับตาดูเป็นศึกของอันดับ 2 หมายเลข 65 Roni Risman (โรนี ริสแมน) ที่ป้องกันการโต้กลับของอันดับ 3 หมายเลข 90 นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร จนกระทั่งท้ายที่สุดจบการแข่งขันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ เช่นเดียวกับอันดับ 4 และอันดับ 5 ที่เป็นของ หมายเลข 9 เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ และหมายเลข 26 อัฐพล แก้วอาษาสรุปผลการแข่งขัน Overall รุ่น Thailand Super Eco Race 3 อันดับ 1 หมายเลข 33 วงศพัทธ์ เกตุศิริ​ จากทีม​ Idemitsu Kinik Cusco Nexzter Team, อันดับ 2 หมายเลข 65 Roni Risman (โรนี ริสแมน) จากทีม​ Insane Motorsport by ZIC และอันดับ​ 3 หมายเลข 90 นฤนนท์ภัทร รัตน์ชเลสินธร จากทีม​ PT Maxnitron Wise BRD Nexzter Venom secret koh kood by Rongpo Power Unitโดยภายหลังจบเกมแข่งขัน​ น้องเรียว" วงศพัทธ์ เกตุศิริ​ เจ้าหนูวัย​ 16​ ปี​ กล่าวว่า​ ปีนี้มีการเตรียมตัวมาดี ถึงแม้ว่าอยู่อันดับท้ายที่สุด​ 22​ ในวันนี้ก็ไม่หวั่นไหวอะไรสร้างความมุ่งมั่นมีสมาธิการตัวเองและแผนแต่ละรอบจะขับอย่างไร​ จนสามารถขยับมาอยู่​ 5 อันดับแรกและค่อยๆเร่งสปีดเครื่องเบียดแซงจนขึ้นมาเป็นผู้นำ​ และเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์มาครองได้อย่างสะใจตัวเอง​ และสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณ​สปอนเซอร์​อิเดมัตสึ​ ที่เข้ามาสนับสนุนเรียวในปีนี้​ ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด​ และขอบคุณ​สปอนเซอร์​ที่อยู่​กับเรียวมาตลอดทั้งขอบคุณ​ทีมงานช่าง​ รวมถึงคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้กำลังเรียวมาตลอดและพร้อมสนับสนุนเรียวไปตลอด​ จนเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เรียวประสบความสำเร็จครับ