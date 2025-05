“นาดากะ โยชินาริ” จรดปากกาเซ็นสัญญา ONE ลุยล่าความสำเร็จระดับโลก

“นาดากะ โยชินาริ” หนึ่งในนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นที่ถูกยกย่องว่าเก่งกาจที่สุดในยุคปัจจุบัน ตัดสินใจเซ็นสัญญาก้าวเข้าสู่องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ONE อย่างเป็นทางการแล้ว“นาดากะ” ถูกยกย่องจากแฟนมวยทั่วโลกให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งกาจที่สุดในยุคปัจจุบัน จากผลงานความสำเร็จที่เขาระเบิดฟอร์มไล่ปราบคู่แข่งทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแล้วนับไม่ถ้วน พร้อมกวาดแชมป์มาครองอย่างมากมายหลายรายการเนื่องจากการที่ “นาดากะ” แทบไม่เหลือความสำเร็จใด ๆ ให้ไล่ล่าอีกต่อไป จึงทำให้เขาตัดสินใจแวะเข้ามาโชว์ฝีมือบนสังเวียน ONE ในศึก ONE 172 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเอาชนะน็อก “รักษ์ เอราวัณ” ไปได้ในยกที่สาม ก่อนที่ล่าสุดเขาจะตัดสินใจจรดปากกาเซ็นสัญญาเข้าร่วมเป็นนักกีฬาสังกัด ONE อย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดรับความท้าทายครั้งใหม่บนสังเวียนการแข่งขันระดับโลก“ผมตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าร่วม ONE เพื่อหาความท้าทายขั้นต่อไปในวงการกีฬาต่อสู้ ผมมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าสไตล์มวยไทยที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยชั้นเชิงที่ผมได้พัฒนาร่วมกับโค้ชนาคากาวะ ผู้ทุ่มเทแห่ง เอวะสปอร์ตยิม, เพื่อนร่วมทีม, และรุ่นพี่ที่ผมเคารพ สามารถสำแดงอานุภาพในการแข่งขันระดับโลกได้จริง ๆ”“ผมต้องการเป็นนักกีฬาญี่ปุ่นคนแรกที่คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย มาครอง ผมมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ และขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางนี้ครับ”จากการเซ็นสัญญากับ ONE ครั้งนี้ คาดว่า “นาดากะ” จะเข้ามาลงแข่งขันในรุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ซึ่งเป็นพิกัดน้ำหนักที่เขามักลงแข่งขันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เขาได้เผชิญหน้ากับเหล่านักสู้ตัวตึงมากมายในรุ่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” ที่ถูกยกให้เป็นคู่มวยในฝันที่แฟนหมัดมวยทั่วโลกต่างตั้งตารอให้ทั้งสองได้โคจรมาพบกันบนสังเวียน