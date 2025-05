“บางแสน10” คึกคัก!! พร้อมโชว์ศักยภาพมาตรฐานเวิลด์คลาส ต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คนจากทั่วโลก เดินหน้าจัดการความยั่งยืนเต็มรูปแบบ

สตาร์ทประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ ผู้จัดงานวิ่งบางแสน10 ประกาศความพร้อม 100% เตรียมต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คน จากทั่วประเทศไทย และทั่วโลก สู่งานวิ่งมาตรฐานระดับสูง World Athletics Elite Label ตอกย้ำภาพลักษณ์ชลบุรีเมืองกีฬาระดับเวิลด์คลาส พร้อมดันบางแสน ให้เป็นต้นแบบเมืองวิ่งรักษ์โลกผ่านโครงการ “จากแก้ว...สู่กล้า”นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - Race Director เผยความพร้อมการจัดการแข่งขันงานบางแสน10-2025 ว่า “งานบางแสน10 เราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยปีนี้เราเตรียมความพร้อมภายใต้มาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับโลกในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจร 100% ตลอดการแข่งขัน การดูแลด้านความปลอดภัยของนักวิ่ง ระบบการตรวจบิบในการยืนยันตัวตนผู้เข้าแข่งขัน มีระบบการตัดตัวนักวิ่ง (Cut-off) ประกันอุบัติเหตุให้กับนักวิ่งทุกคน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การสุ่มตรวจการใช้สารกระตุ้น (Anti-Doping) และเพิ่มเติมเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้งานบางแสน10 เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ได้รับประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส เพื่อเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาศักยภาพไปสู่การวิ่งในระยะอื่นๆ ต่อไป และสร้างให้คนหันมารักการออกกำลังกายด้วยการวิ่งมากขึ้น ในปีนี้ เรามีนักวิ่งอีลิทระดับโลกเข้าร่วมประชันความเร็วเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เวลดอน คิปคิรุย ลานกัต เจ้าของสถิติ 26.55 นาที จากเคนยา ตามมาด้วย อาเยนซา อเลมู โทโรซ่า นักวิ่งฝีเท้าดีจากเอธิโอเปีย เจ้าของสถิติ 27:34 นาที และ ฟรานซิส อาบอง กุมวา เจ้าของสถิติ 27:37 นาที ที่เพิ่งคว้าแชมป์สนาม Prefontaine Classic, Hayward Field, Eugene OR 2024 ด้านนักวิ่งหญิงที่จะมาลงสนามประชันฝีเท้า ได้แก่ โลอิซ เชมนุง เจ้าของแชมป์หญิงบางแสน10 ปี 2023 จากประเทศเคนยา ด้วยสถิติ 29.57 นาที และนักวิ่งเอธิโอเปีย เมห์เร็ต เกเมด้า โรบ แชมป์หญิงคนล่าสุดจากบางแสน42 รวมถึง ชิอากิ โมริคาว่า นักวิ่งชาวญี่ปุ่นขวัญใจคนไทย ก็กลับมาเยือนบางแสน10 ด้วยเช่นกัน”อีกหนึ่งไฮไลต์ที่เราให้ความสำคัญคือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน โดยงานบางแสน10 ในปีนี้ เราจับมือร่วมกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ในการนำผลิตภัณฑ์ “Gracz” ผลิตแก้ว จาน ชามกระดาษจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้มาใส่น้ำดื่มให้บริการนักวิ่งที่จุดบริการในเส้นทาง และใส่อาหารที่โซนอาหารหลังเส้นชัย รวมกว่า 100,000 ใบ และต่อยอดสู่ปลายทางผ่านโครงการ “จากแก้ว...สู่กล้า” โดยทุกแก้วของ Gracz ในงานวิ่งบางแสน10 จะถูกแปรสภาพเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ เพาะชำกล้าไม้ ผลิตไบโอแก๊สและสร้างน้ำหมักชีวภาพ เพื่อหมุนเวียนกลับคืนสู่โลกอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในส่วนของน้ำดื่มที่บริการนักวิ่ง เราจับมือกับ อลูมิเนียมลูป ในการผลิตน้ำดื่มบรรจุในกระป๋องอลูมิเนียมด้วยลวดลายธีมงานบางแสน10 ซึ่งสามารถนำมาหลอมรีไซเคิลกลับมาใช้งานได้อีกทั้งใบ หมุน เวียนได้ไม่สิ้นสุด ไม่กลายเป็นขยะที่จะสร้างมลภาวะให้กับโลก ส่วนขยะอื่นๆ ในงาน ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก กระดาษ โลหะ รวมถึงขยะเปียกต่างๆ เรามีพาร์ทเนอร์ที่จับมือกันมานานอย่าง แพลนเน็ตซี ที่จะมาช่วยแยกขยะหลังงาน และนำไปเข้าสู่กระบวนการใช้ซ้ำหรือกำจัดอย่างถูกวิธี ตามแผนการจัดการด้านความยั่งยืน Zero Waste to Landfill ของงานบางแสนซีรีส์“บางแสน10-2025 จะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่ให้กับการจัดงานวิ่งในประเทศไทย และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมืองบางแสนจะกลายเป็นหมุดหมายที่นักวิ่งทั่วโลกอยากมาสัมผัสประสบการณ์ สร้างภาพลักษณ์ให้ไทยกลายเป็นจุดหมายสำคัญของตลาดท่องเที่ยวเชิงกีฬา” นายรัฐ กล่าวทิ้งท้ายนายกิตติศักดิ์ วชิรวิทยา ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข ในฐานะเจ้าบ้านกล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานบางแสน10 “เทศบาลเมืองแสนสุข ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้อนรับนักวิ่งและผู้ติดตามที่เดินทางมาจากทั่วไทยและทั่วโลก มีการประสานงานกับตำรวจจราจรในเรื่องการปิดถนน 100% ตลอดช่วงแข่งขัน การดูแลไฟส่องสว่าง พื้นผิวถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักวิ่ง รวมทั้งในส่วนของประชาชน ได้เชิญชวนชาวบ้านทุกพื้นที่ในเขตบางแสนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี คอยต้อนรับนักวิ่งที่เข้ามาในพื้นที่ และมาร่วมเป็นกองเชียร์เพื่อสร้างสีสันตลอดเส้นทางวิ่ง การจัดงานวิ่งไม่เพียงสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศและคนในพื้นที่ ยังเปิดโอกาสให้ทั่วโลกให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรรมของเมืองผ่านงานวิ่ง จึงเป็นเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการจัดงานในทุกมิติ เพื่อตอกย้ำความเป็นเมืองกีฬาระดับโลกของบางแสน ชลบุรี”ด้านนายแพทย์ธนัช ตันสุขชัย Medical Director งานบางแสน10 กล่าวถึงความพร้อมทางการแพทย์พร้อมคำแนะนำถึงนักวิ่งบางแสน10 ในการเตรียมตัวก่อนมาลงแข่ง “ความปลอดภัยของนักวิ่งคือสิ่งสำคัญที่สุด เราเตรียมพร้อมให้บริการดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทาง โดยมีจุดปฐมพยาบาลและหน่วยเคลื่อนที่ประจำตามจุดสำคัญ พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพันธมิตร อาสาสมัครทางการแพทย์ อาสากู้ภัย รวมถึงทีมปั่นจักรยาน พร้อมด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินชั้นสูง และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) กว่า 20 เครื่อง ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักวิ่ง ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่างๆ ตามมาตรฐานระดับสูงทางการแพทย์ ดังนั้นนักวิ่งสบายใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทางทีมแพทย์และทีมอาสาสมัครทุกฝ่าย มีความพร้อมที่จะดูแลนักวิ่งอย่างเต็มที่และเป็นไปตามมาตรฐานจากทาง World Athletics อย่างแน่นอน”